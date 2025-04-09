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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Фидан: «Турция не потерпит израильских авантюр»

23:20 426

Турция не имеет намерений вступать в конфликт с какой-либо страной в Сирии, но не будет бездействовать, если действия Израиля создадут угрозу региональной безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.

«Попытки Израиля спровоцировать конфликт в Сирии, используя свои экспансионистские амбиции в регионе, неприемлемы», — подчеркнул глава турецкого МИД.

По словам Фидана, операции, проводимые Израилем, не способствуют безопасности ни Сирии, ни самого Израиля и «в долгосрочной перспективе приведут к еще большей нестабильности на Ближнем Востоке».

Фидан отметил, что по этой причине Турция должна предпринять «упреждающие дипломатические и другие меры, чтобы погасить эту проблему еще до ее начала».

«Турция не имеет намерений вступать в конфликт ни с Израилем, ни с какой-либо другой страной в Сирии. Сирия - независимая страна, и сейчас мы имеем дело с новой Сирией. Необходимо позволить этой Сирии самостоятельно формировать свою оборонную политику, внешнюю политику и региональные дела», — заявил министр.

Говоря о сотрудничестве с Сирией, министр указал на готовность Анкары поддержать новое сирийское правительство. «Во многих областях Турция может быть идеальным партнером и другом, как подчеркнул наш президент, у нас есть серьезный потенциал», — сказал он.

Фидан также рассказал о региональной платформе с участием Сирии, Иордании, Ирака и Ливана, направленной на борьбу с ДАИШ и решение других вопросов безопасности. По его словам, в Анкаре прошла техническая встреча, где обсуждались конкретные шаги, структура оперативного штаба и распределение обязанностей в борьбе с терроризмом.

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