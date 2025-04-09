Нетаньяху встретился с директором ЦРУ и главой «Моссада»
9 апреля 2025, 23:33 525
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в своем офисе в Иерусалиме директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа.
Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.
В канцелярии добавили, что во встрече также участвовал руководитель разведслужбы «Моссад» Давид Барнеа.
Утром Нетаньяху вернулся из Вашингтона, где встречался с президентом США Дональдом Трампом.
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