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Суд по делу о растрате миллиона в Баку

Инара Рафикгызы
00:02 948

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Управления молодежи и спорта города Баку Рагифа Аббасова и экс-главы финансово-экономического сектора этого же управления Эльданиза Гуламова.

Как сообщает haqqın.az, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова прокурор зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинению, Аббасов и Гуламов, действуя в сговоре, присвоили 1 миллион манатов, выделенных из государственного бюджета. Им предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение, совершённое в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. В случае подтверждения обвинений они могут быть лишены свободы на срок от 10 до 14 лет.

Аббасов и Гуламов не признали себя виновными по предъявленному им обвинению. Они заявили, что дадут показания по эпизодам дела на следующем заседании суда.

Следующее заседание суда состоится 30 апреля.

Отметим, что предварительное расследование уголовного дела проводилось Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Из суммы нанесенного ущерба было возмещено лишь 100 тысяч манатов. Обвиняемые не находятся под арестом — в отношении обоих избрана альтернативная мера пресечения до суда. Потерпевшей стороной признано Министерство молодежи и спорта.

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