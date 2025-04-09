Грузин победил грузина, а золото досталось Азербайджану
В Братиславе представитель Азербайджана Георгий Мешвилдишвили стал чемпионом Европы по вольной борьбе.
В финале весовой категории до 125 кг наш грузин победил Соломона Манашвили, представляющего Грузию, и завоевал золотую медаль.
Для бронзового призера Олимпиады в Париже это первая победа на чемпионатах Европы.
Осман Нурмагомедов (92 кг) стал серебряным призером, Аганазар Новрузов (74 кг), Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг) и Кенан Гебатов (70 кг) - бронзовыми.
Сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила чемпионат Европы с шестью медалями.