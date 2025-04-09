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Грузин победил грузина, а золото досталось Азербайджану

Отдел спорта
9 апреля 2025, 23:59 860

В Братиславе представитель Азербайджана Георгий Мешвилдишвили стал чемпионом Европы по вольной борьбе.

В финале весовой категории до 125 кг наш грузин победил Соломона Манашвили, представляющего Грузию, и завоевал золотую медаль.

Для бронзового призера Олимпиады в Париже это первая победа на чемпионатах Европы.

Осман Нурмагомедов (92 кг) стал серебряным призером, Аганазар Новрузов (74 кг), Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг) и Кенан Гебатов (70 кг) - бронзовыми.

Сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила чемпионат Европы с шестью медалями.

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