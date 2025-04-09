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У Орбана сделали неожиданное заявление

00:39 693

Венгрия может присоединиться к западным санкциям против России в случае отказа президента РФ Владимира Путина от мирного урегулирования в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает The Telegraph.

Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт может принять решение о присоединении к антироссийским санкциям, если президент США Дональд Трамп решит реализовать свою угрозу об ударе по российской экономике. В конце марта Трамп пригрозил ввести вторичные санкции на всю российскую нефть, если Путин будет препятствовать прекращению огня и сорвет мирное соглашение.

«Наше решение будет определяться обстоятельствами в будущем», — отметил Сийярто в аналитическом центре Королевского института оборонных исследований в Лондоне.

На вопрос, поддержит ли Венгрия санкции ЕС, если они будут частью переговорной стратегии Трампа, Сийярто отметил, что надеется на заключение мира между Россией и Украиной и исчезновение необходимости ужесточения антироссийских ограничений. «Если этот позитивный сценарий не реализуется, то нам придется обсудить это», — сказал он.

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