У Орбана сделали неожиданное заявление

Венгрия может присоединиться к западным санкциям против России в случае отказа президента РФ Владимира Путина от мирного урегулирования в Украине.

Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт может принять решение о присоединении к антироссийским санкциям, если президент США Дональд Трамп решит реализовать свою угрозу об ударе по российской экономике. В конце марта Трамп пригрозил ввести вторичные санкции на всю российскую нефть, если Путин будет препятствовать прекращению огня и сорвет мирное соглашение.

«Наше решение будет определяться обстоятельствами в будущем», — отметил Сийярто в аналитическом центре Королевского института оборонных исследований в Лондоне.

На вопрос, поддержит ли Венгрия санкции ЕС, если они будут частью переговорной стратегии Трампа, Сийярто отметил, что надеется на заключение мира между Россией и Украиной и исчезновение необходимости ужесточения антироссийских ограничений. «Если этот позитивный сценарий не реализуется, то нам придется обсудить это», — сказал он.