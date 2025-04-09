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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Франция может признать Палестину

00:44 381

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция может признать палестинское государство в июне текущего года.

Макрон заявил, что это может произойти в рамках международной конференции, которую Франция организует совместно с Саудовской Аравией.

«Мы обязаны продвигаться к признанию палестинского государства, и мы сделаем это в ближайшие месяцы», — сказал президент Франции в беседе с журналистом французского 5-го канала на борту президентского самолёта.

«Франция может признать палестинское государство, и я сделаю это — не для того, чтобы угодить той или иной стороне, а потому что это правильно, при этом сохранив безопасность Израиля», — добавил Макрон.

Макрон также затронул гуманитарную ситуацию в Газе. «Я испытываю боль за положение детей в секторе», — сказал он. Президент Египта вернулся из Египта, где побывал в городе Эль-Ариш — центре гуманитарной помощи для сектора Газа.

«Ситуация невыносимая — никогда не была настолько тяжёлой», — сказал французский президент и добавил, что возобновление помощи Газе является «абсолютным приоритетом».

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