Аресты в Бинагади

Руководитель Гянджинского регионального общественного центра Асеф Ахмедов и социальный работник, правозащитник Замин Заки арестованы в рамках расследования дела «об НПО»

Как стало известно haqqin.az, Бинагадинский районный суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца и 4 дня для вышеуказанных лиц.

Им предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация значительного имущества, полученного преступным путем), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.