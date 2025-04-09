Трамп готов встретиться «с другом Си»
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Президент США Дональд Трамп готов к проведению встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Американский лидер подтвердил это, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Конечно. Он мой друг. Мне он нравится. Я его уважаю», - сказал Трамп, когда у него поинтересовались, готов ли он к встрече с китайским руководителем.
«Но они не относились [хорошо] к нашей стране», - заявил Трамп, имея в виду власти КНР.
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