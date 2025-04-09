Зеленский объяснил цель ВСУ в Белгороде

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что действия украинских войск на Белгородском направлении сорвали планы России по наступлению на Харьковскую и Сумскую области, не позволив создать мощный наступательный "кулак".

Зеленский сообщил, что более 67 тысяч российских военных были сосредоточены на Курском направлении, где они готовились к наступлению на Сумскую область.