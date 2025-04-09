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Зеленский объяснил цель ВСУ в Белгороде

01:00 333

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что действия украинских войск на Белгородском направлении сорвали планы России по наступлению на Харьковскую и Сумскую области, не позволив создать мощный наступательный "кулак".

Зеленский сообщил, что более 67 тысяч российских военных были сосредоточены на Курском направлении, где они готовились к наступлению на Сумскую область.

Однако благодаря шагам ВСУ на Белгородском направлении планы россиян были нарушены.

По словам Зеленского, украинская армия смогла эффективно противодействовать российским силам, не позволив создать наступательную силу на этих направлениях. Президент отметил, что оборона Украины в этом регионе сработала лучше, чем ожидалось, несмотря на сложности.

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