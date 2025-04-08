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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Маневры Трампа и Эрдогана во имя собственных интересов

турецкий марш
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
01:03 346

Пресс-конференция, которую президент США Дональд Трамп провел 7 апреля в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, привлекла внимание не только в контексте продолжающегося тарифного кризиса, но и из-за обсуждения возможной военной операции против Ирана. Однако настоящим сюрпризом стали заявления Трампа, касающиеся Турции.

За закрытыми дверями лидеры США и Израиля, по всей видимости, подробно обсудили региональные процессы. Нетаньяху выразил обеспокоенность усиливающимся влиянием Турции на Ближнем Востоке, особенно после падения режима Башара Асада, прямо заявив: «Мы не хотим видеть Турцию в Сирии».

С учетом заявлений бывших израильских чиновников о том, что «Турция — это не Иран, и Израиль должен быть особенно осторожен», становится ясно: израильская сторона тревожится по поводу возможного размещения турецких военных баз в Сирии.

Трампа и Эрдогана объединяет умение совершать неожиданные политические маневры ради собственных интересов

В подтверждение этой тревоги израильская авиация недавно нанесла удары по районам рядом с авиабазой T4 у сирийской Хамы, которую Турция намерена восстановить и оснастить системами ПВО Hisar. Израиль опасается, что это ограничит его оперативные возможности в регионе.

Анкара, со своей стороны, призывает прекратить удары Израиля по Сирии.

Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль не стремится к конфликту с Турцией, и напомнил о прежнем уровне двусторонних отношений. Он отметил важность диалога между Вашингтоном и Анкарой и заявил: «Президент США может быть наилучшим посредником в поиске компромисса между Турцией и Израилем», - публично призвав Трампа поговорить с Эрдоганом.

Это не первый случай обращения Нетаньяху к США за посредничеством. В 2013 году он уже просил президента Барака Обаму вмешаться после инцидента с судном «Мави Мармара», в результате которого израильские военные убили нескольких турецких граждан. Тогда Обама действительно выступил посредником, Израиль принес официальные извинения, а Анкара получила компенсации.

В 2013 году Биби уже просил американского президента вмешаться после инцидента с судном «Мави Мармара», в результате которого израильские военные убили нескольких турецких граждан

И вот теперь Нетаньяху вновь обращается к президенту США за поддержкой, надеясь сдержать влияние Турции в Сирии. Вначале Трамп проигнорировал этот призыв, но под конец пресс-конференции отреагировал на вопрос журналиста из израильской газеты Haaretz и с присущей ему иронией сказал: «Есть такой человек — Эрдоган, не знаю, слышали ли вы о нем. У нас с ним отличные отношения. Я люблю Эрдогана, и это вас, прессу, очень злит. Он очень жесткий и очень умный человек».

Далее Трамп заявил, что Эрдоган, взяв под контроль Сирию, сделал то, что никому не удавалось на протяжении двух тысяч лет. Затем, повернувшись к Нетаньяху, добавил:

«Биби, если у вас проблемы с Турцией — я могу их решить. Но и вы должны быть разумными».

Трамп призвал Нетаньяху к уму-разуму

Ни один американский президент, включая времена Тургута Озала и Сулеймана Демиреля, не высказывался ни об одном турецком лидере столь лестно. Это особенно примечательно, учитывая, что в каденцию Трампа (2016–2020) отношения с Анкарой были далеко не безоблачными — достаточно вспомнить исключение Турции из программы F-35 и дело пастора Брансона.

Тем не менее Трампа и Эрдогана объединяет умение совершать неожиданные политические маневры ради собственных интересов. У обоих лидеров есть экономические, военные и геополитические ожидания друг от друга.

Не случайно новый посол США в Турции Том Барак в своем выступлении в Сенате подчеркнул важность роли Анкары в противодействии России и Ирану, а также в экономическом соперничестве с Китаем, особенно на африканском континенте.

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