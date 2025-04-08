Маневры Трампа и Эрдогана во имя собственных интересов

Пресс-конференция, которую президент США Дональд Трамп провел 7 апреля в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, привлекла внимание не только в контексте продолжающегося тарифного кризиса, но и из-за обсуждения возможной военной операции против Ирана. Однако настоящим сюрпризом стали заявления Трампа, касающиеся Турции. За закрытыми дверями лидеры США и Израиля, по всей видимости, подробно обсудили региональные процессы. Нетаньяху выразил обеспокоенность усиливающимся влиянием Турции на Ближнем Востоке, особенно после падения режима Башара Асада, прямо заявив: «Мы не хотим видеть Турцию в Сирии». С учетом заявлений бывших израильских чиновников о том, что «Турция — это не Иран, и Израиль должен быть особенно осторожен», становится ясно: израильская сторона тревожится по поводу возможного размещения турецких военных баз в Сирии.

В подтверждение этой тревоги израильская авиация недавно нанесла удары по районам рядом с авиабазой T4 у сирийской Хамы, которую Турция намерена восстановить и оснастить системами ПВО Hisar. Израиль опасается, что это ограничит его оперативные возможности в регионе. Анкара, со своей стороны, призывает прекратить удары Израиля по Сирии. Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль не стремится к конфликту с Турцией, и напомнил о прежнем уровне двусторонних отношений. Он отметил важность диалога между Вашингтоном и Анкарой и заявил: «Президент США может быть наилучшим посредником в поиске компромисса между Турцией и Израилем», - публично призвав Трампа поговорить с Эрдоганом. Это не первый случай обращения Нетаньяху к США за посредничеством. В 2013 году он уже просил президента Барака Обаму вмешаться после инцидента с судном «Мави Мармара», в результате которого израильские военные убили нескольких турецких граждан. Тогда Обама действительно выступил посредником, Израиль принес официальные извинения, а Анкара получила компенсации.

И вот теперь Нетаньяху вновь обращается к президенту США за поддержкой, надеясь сдержать влияние Турции в Сирии. Вначале Трамп проигнорировал этот призыв, но под конец пресс-конференции отреагировал на вопрос журналиста из израильской газеты Haaretz и с присущей ему иронией сказал: «Есть такой человек — Эрдоган, не знаю, слышали ли вы о нем. У нас с ним отличные отношения. Я люблю Эрдогана, и это вас, прессу, очень злит. Он очень жесткий и очень умный человек». Далее Трамп заявил, что Эрдоган, взяв под контроль Сирию, сделал то, что никому не удавалось на протяжении двух тысяч лет. Затем, повернувшись к Нетаньяху, добавил: «Биби, если у вас проблемы с Турцией — я могу их решить. Но и вы должны быть разумными».