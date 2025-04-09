За убийство журналистки — казнь

В тюрьме штата Флорида казнили 48-летнего Майкла Танзи, который страдал ожирением, сообщает The New York Post. Ему провели смертельную инъекцию.

В апреле 2000 года мужчина похитил сотрудницу газеты Miami Herald Джанет Акосту. Тогда она обедала в своем фургоне, когда Танзи напал на нее, ограбил, а затем отвез на остров Флорида-Кис, где изнасиловал и задушил.

Защита подала апелляцию, пытаясь остановить казнь. Она аргументировала это тем, что Танзи нельзя убивать из-за его «болезненного ожирения» и радикулита, которые могут привести к боли во время смертельной инъекции. Но Верховный суд Флориды отклонил ходатайство.