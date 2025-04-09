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Украина хочет купить у США оружие на миллиарды долларов

01:25 534

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже передала США предложение о закупке крупного пакета оружия на сумму от 30 до 50 миллиардов долларов.

По его словам, Украина не просила о бесплатной помощи, а выразила готовность оплачивать оружие, включая системы ПВО и другие необходимые средства защиты.

Зеленский подчеркнул, что такие закупки будут служить гарантом безопасности страны. Он также отметил, что во время общения с президентом США Дональдом Трампом было обсуждено количество систем ПВО, и Украина выразила желание приобрести хотя бы 10 таких систем.

Президент добавил, что Украина готова заплатить за этот пакет оружия, который является частью ее стратегии по укреплению обороны и безопасности.

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