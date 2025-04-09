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Лига чемпионов: «Барселона» разгромила, «ПСЖ» добыл победу

Отдел спорта
01:27 542

Сегодня состоялись еще два первых четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.

«Барселона» дома разгромила дортмундскую «Боруссию» - 4:0.

На 25-й минуте счет открыл бразильский полузащитник Рафинья. На 48-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество хозяев. На 66-й минуте встречи Левандовски оформил дубль. На 77-й минуте Ламин Ямаль с передачи Рафиньи забил четвертый гол хозяев.

«ПСЖ» в непростом матче обыграл «Астон Виллу» - 3:1. Счет был открыт на 35-й минуте - отличился полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс. На 39-й минуте Дезире Дуэ восстановил равновесие. На 49-й минуте Хвича Кварацхелия вывел хозяев вперед. На 90+2-й минуте Нуну Мендеш забил третий мяч в ворота гостей.

Ответные матчи состоятся 15 апреля.

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