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Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире

01:50 689

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона есть вооружение, «о котором никто не имеет ни малейшего представления».

По его словам, это самое мощное оружие в мире.

Глава Белого дома также допустил возможность сокращения американского военного присутствия в Европе, отметив, что подобное решение будет зависеть от складывающихся обстоятельств.

Комментируя экономическую ситуацию, Трамп отверг связь между падением фондовых рынков и введением новых импортных пошлин. По его словам, причина кроется в некой «системной проблеме».

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что «в какой-то момент» рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным и по-прежнему надеется на заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Что касается Китая, американский лидер исключил возможность дальнейшего повышения таможенных пошлин на импорт китайской продукции.

Он также пояснил решение приостановить на 90 дней введение новых ввозных тарифов для большинства стран. Как отметил Трамп, в какой-то момент «люди начали перегибать палку», высказывая тревогу по поводу пошлин.

«Они начинали верещать. Они начинали немного бояться», — прокомментировал он. В то же время президент подчеркнул, что считает верным решение начать торговую войну: «Посмотрим, как все это сработает. Я думаю, все получится потрясающе».

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