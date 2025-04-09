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Атака дронов по Киеву

01:59 434

Ночью 10 апреля в Киеве прозвучала воздушная тревога из-за атаки ударных БПЛА.

В городе сработала система ПВО, сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

По данным главы КГВА Тимура Ткаченко, в Голосеевском районе обломки сбитого дрона вызвали пожар в нежилом здании. В Дарницком районе обломки разрушили частный дом.

Есть информация о заблокированном человеке под завалами.

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