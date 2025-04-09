Атака дронов по Киеву
01:59 434
Ночью 10 апреля в Киеве прозвучала воздушная тревога из-за атаки ударных БПЛА.
В городе сработала система ПВО, сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).
По данным главы КГВА Тимура Ткаченко, в Голосеевском районе обломки сбитого дрона вызвали пожар в нежилом здании. В Дарницком районе обломки разрушили частный дом.
Есть информация о заблокированном человеке под завалами.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!