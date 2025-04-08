Эрдоган готовит карту… и готовится к Трампу

В Турции продолжается обсуждение преимуществ и рисков, вызванных американскими таможенными тарифами. Хотя Дональд Трамп, как уже сообщал haqqin.az, применил к Анкаре наименьшую ставку — только 10 процентов. 9 апреля президент Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал вышеупомянутые тарифы, назвав их «мощным ураганом, который повлияет на весь мир». Эрдоган заявил, что «торговая война», вызванная введенными пошлинами, серьезно подрывает основы глобальной системы. Говоря же о роли Турции в этой «торговой войне», президент подчеркнул, что Анкара станет одним из ключевых акторов нового этапа мировой перестройки.

По мнению правительственных источников в Анкаре, вводя для всего мира жесткие налоговые тарифы, Трамп на самом деле пытается реализовать свои политические задачи в обновленной глобальной системе. С учетом объема американского импорта, оцениваемого в 3,4 триллиона долларов в год, и торгового дефицита, составляющего почти 1,3 триллиона долларов, рынок США был и остается желанной стратегической целью для всех без исключения стран. А Трамп стремится открыть доступ к этому гигантскому рынку, которым, по его мнению, такие гиганты, как Китай и Евросоюз, до сих пор «пользовались бесплатно». В Анкаре же преобладает мнение, что новые пошлины США есть не что иное, как политико-экономический инструмент, используемый Дональдом Трампом в качестве наступательного оружия. Как сообщают источники haqqin.az в Анкаре, чтобы максимально воспользоваться возможностями, которые открывает новый мировой порядок, формирующийся по инициативе США, Турция готовит собственную «дорожную карту» с учетом новых реалий, в которой будут отражены три основных пункта, включающие как преимущества, так и потенциальные риски.

Во-первых, поскольку Турция входит вместе с ЕС в Таможенный союз, любые пошлины, которые Брюссель введет в ответ на американские меры, автоматически будут распространяться и на Турцию. Именно поэтому Анкара стремится подписать с Вашингтоном отдельное двустороннее торговое соглашение. Во-вторых, в Анкаре опасаются, что после введения американской пошлины против КНР, Пекин может применить агрессивную экономическую политику в отношении экспортных рынков Турции и стран, на которые Анкара нацелена в будущем. И чтобы смягчить этот риск, в Анкаре собираются заключить двусторонние и многосторонние торговые соглашения с рядом государств Ближнего Востока и Африки. Напомним, что несколько дней назад haqqin.az писал о том, что в условиях, когда США ввели против китайских товаров 34-процентные пошлины, вполне вероятна серьезная экономическая конкуренция между Турцией и Китаем в странах Ближнего Востока и Африки. В статье также упоминалось заявление нового посла США в Турции Тома Барака, подчеркнувшего в интервью американским СМИ стратегическую важность Анкары, и выразившего уверенность, что Турция может стать новым «маршрутом пряностей» и энергетическим хабом в продолжающемся американо-китайском экономическом соперничестве. Как объяснил Барак, Дональд Трамп хочет перенести региональное производство из Китая в Турцию, и именно по этой причине Анкаре был предоставлен наиболее льготный тариф.