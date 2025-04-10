Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»

Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. И как страна, пострадавшая от оккупации и нарушения нашей территориальной целостности, мы, конечно, полностью понимаем эту ситуацию. Поэтому каждый, кого вы спросите, скажет: «Мы хотим, чтобы война прекратилась немедленно». Да, мы тоже хотим. Но главный вопрос в том, как это сделать и будет ли это потенциальное или временное прекращение огня устойчивым или нет?

«Как руководитель страны, которая пережила две горячие войны и период между ними, могу вам сказать, что прекращение огня никогда не останавливает войну. Никогда. Война не прекращалась и в нашем случае. Это просто временное облегчение для стран, чтобы перегруппироваться, мобилизоваться и начать все заново. Во-вторых, что означает прекращение огня? Это также важно, так как эти термины очень важны для тех, кто хочет помочь остановить войну, чтобы четко понимать, о чем мы говорим. Все вам скажут, что хотят прекращения войны. Да, давайте поаплодируем. Ну и что? Что значит прекратить? Означает ли это, что не будет артиллерийских атак, не будут сыпаться авиабомбы, не будет снайперской войны, не будет рейдов диверсионных групп? Что это будет значить?» - сказал глава государства.

Президент Алиев обратил внимание, что «линия соприкосновения войск России и Украины намного длиннее нашей. Да, это разная местность. В нашем случае линия соприкосновения была очень выгодна для Армении. Природный ландшафт их защищал и фактически помогал удерживать оккупацию. Плюс за период прекращения огня в течение 26 лет они построили пять, шесть, даже больше инженерных линий - траншей, колючей проволоки, минных полей. Каждую неделю у нас есть жертвы из-за взрыва мин – почти 400 человек, более 70 из которых погибли, а другие получили тяжелые ранения. Так что когда люди говорят о прекращении огня в Украине или мире в Украине, понимают ли они, как сложно будет контролировать войска? Каков уровень дисциплины в украинской армии и российской армии? Я не знаю. Может быть, знаю, но не хочу комментировать».

«Уровень дисциплины в Азербайджанской армии общеизвестен. Мы остановились на окраине Ханкенди по одному приказу Верховного главнокомандующего. Так будет ли эта линия соприкосновения безопасной и надежной? Будут ли те, кто хочет выступить посредником, требовать присутствия международных миротворцев на этой линии соприкосновения? Они требовали этого от нас на протяжении всего периода оккупации. Одно из совместных посланий США, России и Франции касалось ввода так называемых миротворцев на линию соприкосновения. Что это означало? Это означало, что они хотели, чтобы мы согласились на оккупацию. Если на линию соприкосновения, которая оккупирована, приходят миротворцы, это означает, что вы должны попрощаться со своей территорией», - сказал глава азербайджанского государства.

Ильхам Алиев отметил, что «ни одна страна, по крайней мере насколько я это понимаю, не согласится пойти на компромисс в вопросе территориальной целостности». «Поэтому ожидать, что Украина согласится пожертвовать своей международно признанной территорией в обмен на мир, думаю, будет несправедливо и нереалистично. Поскольку одно дело - говорить приятные вещи о приостановке войны, а другое - пойти немного дальше и, может быть, спросить тех, кто в недавнем прошлом пострадал от войны, о договоренностях, необходимых для установления прочного мира. Мы добились прекращения огня с Арменией еще в мае 1994 года. Но с тех пор война так и не прекращалась. Были разные столкновения. Были события апреля 2016 года, когда мы продемонстрировали армянам, что они должны покинуть территории. Мы не хотели вступать в масштабную военную операцию. Вот почему эта операция продлилась всего три дня. Но мы продемонстрировали им, что можем освобождать земли, и мы освободили часть такой земли, небольшую. Но они не усвоили этот урок. Потом было еще несколько таких инцидентов. Снайперская война не прекращалась на протяжении 26 лет, и даже сейчас вы можете видеть, что происходит много обстрелов на нашей границе со стороны Армении, и если наши стреляют, то только в ответ», - сказал президент Алиев.

Глава государства заметил, что, «будучи реалистом, не вижу в обозримом будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией. Россия объявила оккупированные территории частью России. Как они могут отступиться от этого? Украина, как и весь мир, считает эти оккупированные территории частью Украины, Азербайджан также считает их частью Украины. Как они могут пожертвовать и сказать: нет, это не часть Украины? Ну, если это произойдет, то это значит, что я чего-то не понимаю в международной политике. К сожалению, войны заканчиваются, когда подписывается окончательный акт капитуляции. Как сказал наш друг из Хорватии, они освободили свою территорию, вышли к своим рубежам и остановились. То же самое сделали мы. Мы вышли к своим рубежам и остановились. Вот так заканчиваются войны в реальном мире».