Ильхам Алиев о строительстве дороги в обход Армении

Один из обсуждаемых Азербайджаном с Ираном проектов - строительство транспортного сообщения в обход Армении, которое соединит Нахчыван с основной территорией Азербайджана через Иран.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшемся накануне в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Объездная автомобильная дорога уже строится. Сейчас мы возводим мост. А строительство объездной железнодорожной дороги - это вопрос, по которому необходимо согласие Ирана и Азербайджана, поскольку Армения блокирует наш доступ к Нахчывану. Мы не можем сидеть и ждать. Итак, мы договорились, что построим объездную дорогу, а Армения продолжит оставаться тупиком в регионе, - сказал глава азербайджанского государства.