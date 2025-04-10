Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента

«Во-первых, деньги, которые направлялись так называемыми западными НПО в Азербайджан. Во-вторых, антиазербайджанская пропаганда в западных СМИ - тех, которые президент Трамп называет фейковыми, таких как The Washington Post, The New York Times. И, конечно, французские проправительственные СМИ - также фейковые, как Le Figaro или Le Monde. Создание некой атмосферы, что Азербайджан - это диктатура, что Азербайджан не имеет демократического опыта, права человека грубо нарушаются, оппозиция - ангелы, а правительство - дьявол. Так что это было очень просто. В то время мы были немного наивны и даже не могли себе представить, что те, кто улыбался нам в лицо, хочет нанести нам удар в спину », - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что «мы на самом деле не полностью контролировали эти финансовые потоки. И именно поэтому такие печально известные институты, как Национальный демократический институт (NDI), на самом деле замышляли здесь государственный переворот. Все это было выявлено. Мы отследили более 1 млн долларов, которые были сняты с банковского счета, а затем обнаружили часть этих денег в арендованных квартирах активистов оппозиции вместе с коктейлями Молотова и инструкциями по нападению на правительственные здания и полицейских. Мы прошли через все это, в том числе попытки устроить здесь в 2005 году «оранжевую революцию» под эгидой Госдепа США. Мы все помним и никогда не забудем».

Глава государства заметил, что «раньше это было просто. Сейчас сложнее. Во-первых, мы установили полный контроль над финансовой системой. Во-вторых, все так называемые гранты, которые предоставлялись так называемым местным НПО, а фактически филиалам оппозиции, теперь подлежат регистрации. Сейчас им стало очень трудно незаконно переводить сюда деньги. Но, к сожалению, некоторые западные институты проявляют большую изобретательность. Они находят новые способы переброски денег через различных курьеров. Они получают эти деньги в основном в Грузии. Говоря в Грузии, я не хочу, чтобы это прозвучало так, будто они из Грузии. Нет, это от этих западных неправительственных организаций, которые все еще действуют в Грузии. Через грузинские банки, которые контролируются иностранцами, кредитные карты без имен и наличные деньги, которые ввозятся сюда, чтобы дестабилизировать ситуацию. Но когда мы это отслеживаем, когда наши правоохранительные органы привлекают этих контрабандистов к ответственности, они начинают обвинять нас в том, что мы делаем какие-то недемократические вещи. Так вот, так было в Азербайджане».

Президент Алиев выразил надежду, что «это закончится, потому что это абсолютно бесполезно. Это бессмысленно, и все знают, кто есть кто». «Но тем не менее нет гарантий, что однажды они снова не решат привести марионетку и посадить ее в президентское кресло, чтобы управлять Азербайджаном так, как им хочется», - заметил глава государства.

«То, что начал делать президент Трамп, очень многообещающе, и я думаю, что ему не следует останавливаться. USAID, конечно, монстр номер один - это полностью коррумпированная структура. Я уже частично затрагивал этот вопрос. Хорошо, что уже прекращено вещание радиостанций «Радио Свобода» и «Голос Америки». Но этого недостаточно. Нужно копать глубже. Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, Transparency International – всю эту инфраструктуру политических противников необходимо полностью вывести из строя. Мы как страна, столкнувшаяся с согласованными кампаниями против Азербайджана, прекрасно знаем, как работает эта система. Мы знаем конкретных людей, в том числе в посольствах, участвующих в незаконной деятельности, и готовы предоставить американским правоохранительным органам всю информацию о деструктивных действиях предшественников господина Трампа», - сказал Алиев.