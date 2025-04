Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента

Вмешательство в выборы в Азербайджане в предыдущие годы осуществлялось не с помощью технологического процесса, а посредством очень простых инструментов.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшемся накануне в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Во-первых, деньги, которые направлялись так называемыми западными НПО в Азербайджан. Во-вторых, антиазербайджанская пропаганда в западных СМИ - тех, которые президент Трамп называет фейковыми, таких как The Washington Post, The New York Times. И, конечно, французские проправительственные СМИ - также фейковые, как Le Figaro или Le Monde. Создание некой атмосферы, что Азербайджан - это диктатура, что Азербайджан не имеет демократического опыта, права человека грубо нарушаются, оппозиция - ангелы, а правительство - дьявол. Так что это было очень просто. В то время мы были немного наивны и даже не могли себе представить, что те, кто улыбался нам в лицо, хочет нанести нам удар в спину», - сказал глава государства.