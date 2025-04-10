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Кто подвез тело подростка на митинг в Чечне?

09:19 2320

В ходе митинга, прошедшего накануне в чеченском селе Ачхой-Мартан после атаки на местный пост ДПС, на асфальте возле толпы лежал труп убитого несовершеннолетнего участника атаки на силовиков.

Об этом сообщил телеграм-канал Niyso. По его данным, после завершения митинга тело осталось лежать на улице.

«Организаторами (нападения) были названы активисты Niyso, а куратором — какой-то сотрудник украинских спецслужб. Привезли труп убитого парня. Пытаются надавить на эмоции…» — рассказал «Важным историям» член движения по имени Ансар.

9 апреля ЧГТРК «Грозный» показал в эфире фотографию 17-летнего подростка, который, как утверждается, напал на пост ДПС. Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что во время атаки нападавший был убит, а его действиями якобы руководили некие люди, находящиеся в Турции, и гражданин Украины. Глава Чечни пригрозил «каждому из них» «суровым ответом».

Нападение на пост ДПС в селе Ачхой-Мартан произошло вечером 7 апреля. Пострадали двое сотрудников ДПС, обоих госпитализировали, затем один из них скончался. Рамзан Кадыров объявил 8 апреля, что нападавший приехал в республику на Ураза-байрам из Москвы. Несмотря на то что этот человек жил в другом регионе, было принято решение выдворить из Чечни его родственников и изъять их имущество. Угрозы были озвучены в том числе дальним родственникам нападавшего.

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