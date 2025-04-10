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Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен очередной награды Skytrax

Глобальное признание
09:28 576

Международный аэропорт Гейдар Алиев вновь подтвердил статус ведущего авиационного узла региона, став лауреатом престижной премии Skytrax World Airport Awards в номинации «Лучший аэропорт Центральной Азии и СНГ».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе аэропорта, награда была вручена 9 апреля в рамках выставки Passenger Terminal Expo 2025, проходившей в Мадриде.

Skytrax World Airport Awards — международно признанный стандарт качества в авиационной отрасли, основанный на независимых опросах пассажиров по всему миру. Победители определяются по ключевым критериям, таким как комфорт пассажиров, эффективность обслуживания, уровень инфраструктуры и инновации.

В сообщении пресс-службы отмечается, что «то, что Международный аэропорт Гейдар Алиев восьмой год подряд получает эту награду, вновь подтверждает его высокие стандарты сервиса и устойчивое лидерство в регионе».

«Это достижение является ярким показателем доверия миллионов пассажиров и профессионализма нашей команды. Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы Международный аэропорт Гейдар Алиев оставался образцом передового опыта в регионе, внедряя современные технологии и создавая комфортные условия для путешественников со всего мира», - отметил директор аэропорта Теймур Гасанов.

Генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед же сказал: «Тот факт, что Международный аэропорт Гейдар Алиев постоянно удостаивается этой награды, является явным показателем доверия и удовлетворенности пассажиров аэропортом. Повторяющийся успех — это выдающееся достижение, отражающее устойчивое совершенство по всем аспектам путешествия через аэропорт».

«Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает уделять первостепенное внимание цифровой трансформации, автоматизации процессов и модернизации инфраструктуры — ключевым принципам, лежащим в основе его признания как центра инноваций и высокого уровня пассажирского комфорта. Эта престижная награда не только подчеркивает роль аэропорта как важнейшего авиационного узла Центральной Азии и СНГ, но и демонстрирует его приверженность поддержанию наивысших мировых стандартов в авиационной отрасли», - отметили в пресс-службе аэропорта.

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