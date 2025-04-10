Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы

Глава государства напомнил, что «после того как мы вступили в Совет Европы в 2001 году, и, кстати, я был первым главой делегации Азербайджана, мы начали понимать, что, к сожалению, наша справедливая позиция не получает поддержки. Мы видели там много проармянских лоббистов. Я даже помню тех, кого мы между собой называли «ненавистниками Азербайджана», и их до сих пор много, даже сейчас».

Я хорошо помню период, когда мы присоединялись к этой организации (Совет Европы). В то время я был депутатом парламента, и мы возлагали большие надежды на то, что вступление в Совет Европы поможет нам внести этот вопрос (конфликт с Арменией) в международную повестку дня, заручиться поддержкой европейских структур, потому что было очевидно, кто жертва, а кто агрессор. Но, к сожалению, этого не произошло.

«Так что наши ожидания не оправдались. Мы даже не смогли серьезно привлечь Парламентскую ассамблею к решению этого вопроса. Максимум, чего мы добились, это, если я не ошибаюсь, было в 2005 году - резолюция, которая отражала конфликт и оккупацию. Этому способствовали два фактора. Во-первых, Парламентская ассамблея была в основном антиазербайджанской, а во-вторых, Минская группа ОБСЕ препятствовала тому, чтобы какая-либо организация занималась решением этого вопроса. Я знаю, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ даже посетили Страсбург, чтобы донести до Совета Европы консолидированное послание от США, Франции и России: «Оставайтесь в стороне от этого процесса, это наша монополия. Не вмешивайтесь». Вот как это было», - заявил президент Алиев.

Глава государства обратил внимание на тот факт, что «Парламентская ассамблея Совета Европы решила наказать Азербайджан за восстановление собственного суверенитета. В сентябре 2023 года сепаратисты в Карабахе были полностью ликвидированы. А в январе 2024 года ПАСЕ лишила нашу делегацию права голоса именно за это. Правда, они пытаются представить это как вопрос прав человека, но это ложь. Как я уже говорил, мы являлись частью этой организации с 2001 года, и никогда ранее полномочия азербайджанской делегации не ставились под сомнение. Именно потому, что мы восстановили свой суверенитет и территориальную целостность, спустя несколько месяцев ПАСЕ лишила нас права голоса. Тогда мы решили, что в таких условиях лучше вернуться домой. С тех пор мы не участвуем в их заседаниях. И, кстати, учитывая, что мы не участвовали в выборах судей Европейского суда по правам человека, все решения этого суда для нас недействительны. Это позиция, которую мы выработали, и я пользуюсь возможностью заявить: ни одно решение Европейского суда не имеет для нас юридической силы, поскольку нас лишили права голоса. Мы не голосовали за этих судей. Мы не знаем, кто эти судьи. Так что, я думаю, Совет Европы выстрелил себе в ногу».

«Они (Совет Европы) хотели дискриминировать Азербайджан, изолировать нас, но на самом деле они изолировали себя от Кавказа. И посмотрите, недавно грузины сделали то же самое. Я полностью поддерживаю решение правительства Грузии положить конец их присутствию там, потому что, опять же, это была дискриминация. Это колониальное мышление некоторых европейских политиков, особенно тех, кто не сумел избраться в Европейский парламент и нашел свое место в Парламентской ассамблее Совета Европы, контрпродуктивно. Я тогда сказал, заметил ли кто-нибудь в Азербайджане, что мы там больше не присутствуем? Нет, мы можем жить и так», - заявил глава государства.

Президент Азербайджана рассказал, что «в ноябре прошлого года в Баку приезжал генеральный секретарь Совета Европы для участия в COP29 и просил меня, чтобы мы не выходили полностью из организации. Я ответил: «Ладно, если вы просите, то мы останемся». Но останемся мы или уйдем - это ничего не поменяет. С момента нашего вступления в эту организацию изменился весь мир, кардинально изменилась Европа. Сильно трансформировались наши устремления в отношении Европейского союза, так же, как и тематика ваших обсуждений. А после прихода к власти президента Трампа эти изменения стали окончательными, и вести себя так, будто ничего не произошло, продолжая считать, что какие-то резолюции в Страсбурге - в Совете Европы или Европарламенте - имеют для нас значение, крайне наивно. Это совершенно не соответствует нашему отношению к данным институтам. Мы, как Азербайджан, чувствуем себя в нашем регионе более чем комфортно. Как мы уже обсуждали - будь то Южный Кавказ, более широкий регион Центральной Азии или Ближний Восток. У нас устойчивая самодостаточная экономика, стабильная политическая система, полная консолидация общества вокруг национальной идеи. А наша Победа во Второй Карабахской войне еще больше сплотила общество. Бюрократы в Брюсселе и Страсбурге живут на своей собственной планете. Им кажется, что все вокруг стремятся к ним приблизиться. Нет, это время прошло, по крайней мере для Азербайджана, много лет назад. Партнерство, да. Дружба, да, если вы не вмешиваетесь в наш дела и если вы не хотите навязывать свои так называемые ценности нашему обществу. Да, но не более того».