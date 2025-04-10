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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Закрытые переговоры России и США в Стамбуле

обновлено 11:06
11:06 1042

Второй раунд российско-американских консультаций по нормализации работы дипмиссий стартовал в Стамбуле. Консультации проходят в закрытом формате, как и первый раунд.

Ожидается, что переговоры продлятся не менее 4 часов.

*** 11:02

Второй этап переговоров между делегациями России и США в Стамбуле стартует в 10:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени), вскоре после того, как участники консультаций прибудут в генеральное консульство России. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.

Российскую делегацию на консультациях возглавит посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Первая встреча в Стамбуле проходила 27 февраля. Тогда стороны также представляли Дарчиев и Коултер. На этих переговорах обсуждалось обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий, создание условий для работы дипломатов, возвращение России шести объектов недвижимости в США, незаконно изъятых в 2016–2018 годах. Кроме того, Москва предложила Вашингтону рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

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