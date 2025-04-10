Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?

«Как мы все знаем, Минская группа была создана для решения карабах ского конфликта. Если правительство Армении считает, что это уже сделано, как они заявляют, и если они признают Карабах частью Азербайджана, то нет причин, по которым Минская группа не должна быть упразднена юридически. Де-факто она не функционирует, но отказ подписать совместную с Азербайджаном заявку в ОБСЕ о формальном роспуске Минской группы является признаком того, что они просто ждут своего часа. Они ждут, может быть, каких-то изменений, каких-то преимуществ в международной ситуации. Они очень рассчитывали на то, что демократы останутся у власти после выборов в США. Поэтому для них победа президента Трампа стала большим разочарованием и досадой. Мы все это знаем. Но, тем не менее, в политическом истеблишменте Армении по вопросу Азербайджана раскола нет. Он консолидирован. Это просто вопрос лексики, вопрос поведения и вопрос тактики. Поэтому мы должны быть готовы к этому и с военной точки зрения, и с политической. До тех пор, пока не будет подписан мирный договор и Армения не откажется полностью от всех территориальных претензий к Азербайджану, которые все еще присутствуют в их конституции, и не продемонстрирует искренность в своем поведении для нормализации отношений с Азербайджаном, угроза нового военного противостояния будет существовать всегда».

«Мы знаем, что в Армении есть довольно сильные реваншистские группировки. Я бы разделил их на две части: активные реваншисты, те, кто несет ответственность за 30 лет оккупации, и пассивные реваншисты - сегодняшнее правительство, которое пытается продемонстрировать так называемый конструктивный подход, но на самом деле живет с теми же чувствами реванша и мести. Вот почему они закупают смертоносное оружие, часть из которого они получают бесплатно. Вот почему они планируют новые военные операции против Азербайджана. И вот почему они не хотят просто принять наше законное предложение о роспуске Минской группы ОБСЕ».

Президент Азербайджана особо отметил, что «с 2020 года, по прошествии почти пяти лет, мы все еще сталкиваемся с абсолютно беспочвенными спекуляциями и обвинениями в адрес Азербайджана по поводу планирования новой агрессии против Армении. Итак, уже прошло почти пять лет, но все еще эта черная пропаганда, в основном исходившая от правительства Франции и тех, кто следует их политике в Европейском Союзе, а также от Госдепартамента под руководством Блинкена, продолжается. Эта черная пропаганда продолжается, и во многих случаях, просто за закрытыми дверями, я говорил: «Послушайте, если бы мы хотели продолжить войну в ноябре 2020 года, мы бы продолжили ее. Мы остановили нашу военную операцию на окраине Ханкенди. Мы не хотели, чтобы война продолжалась, потому что не хотели, чтобы люди умирали. Мы хотели сделать это мирно. Если бы мы хотели продолжить, мы были как раз на границе с Арменией, везде - в Зангилане, в Кельбаджаре, на других направлениях. Армянская армия была полностью деморализована». Было 12 тысяч дезертиров, как подтверждает само правительство Армении. Так что никто не мог бы помешать нам сделать то, в чем нас сейчас обвиняют. У нас не было и нет таких намерений. Но в то же время мы должны сохранять бдительность. Мы не должны забывать о тридцати годах оккупации. Мы не должны забывать о мечтах о «великой Армении», которые все еще циркулируют не только в диаспоре, во Франции и США, но и в армянском правительстве, и во всем политическом спектре».

Глава государства заметил, что в Армении вряд ли можно найти «хоть одного армянского политика, который не мечтал бы вернуть Карабах. Это реальность. Мы знаем об этой реальности из разных источников информации, и нам приходится с этим жить. Вероятно, это и есть уроки, которые мы извлекли из войны и после нее». «То, как будет развиваться послевоенная ситуация, зависит в основном от Армении. Мы сделали то, что было абсолютно законно. Мы восстановили свою территориальную целостность, суверенитет, покончили с сепаратизмом и взяли под контроль свои границы. И для нас этот вопрос закрыт. Но это не значит, что мы будем просто игнорировать потенциальные угрозы и потенциальную опасность. Мы всегда должны быть готовы дать отпор. По этой причине мы продолжаем тратить значительные средства на наращивание военной мощи. Это не потому, что мы планируем так называемую агрессию. Это потому, что мы, как жертвы агрессии, хотим иметь возможность защитить себя и наказать Армению, если она снова решит причинить нам вред», - заявил глава государства.