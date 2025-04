Алиев рассчитывает на Трампа

«Теперь, когда президент Трамп и его команда увидели лицемерие Европейского Союза по отношению к нему, увидели, как европейские лидеры, поддерживая госпожу Харрис, стояли за интригами против него, он почувствовал это на себе. Так что его второй срок, определенно, такова моя оценка, будет гораздо более активным, чем первый, и гораздо более сосредоточенным на национальных интересах американцев. И в том, что касается американских национальных интересов, это я могу сказать вполне авторитетно, прочные отношения с Азербайджаном очень важны для этого региона. Потому что Азербайджан является ведущей страной на Южном Кавказе. Азербайджан, как часть Глобального Юга, с сильной позицией в Движении неприсоединения, где мы успешно председательствовали четыре года, с прочными связями с регионом Центральной Азии… с возможностями, экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами, и с армией, которая продемонстрировала свою силу на поле боя, а не на парадах, и со всеми остальными политическими связями, может быть очень важным партнером для Соединенных Штатов. Мы хотим, чтобы это произошло. Мы видим, что это происходит», - заявил глава азербайджанского государства.

Президент Алиев в то же время заметил, что «сейчас президент Трамп и его команда заняты гораздо более срочными и важными вопросами мировой повестки дня. Поэтому мы ждем момент, когда мы вступим или, скорее, заново вступим, в очень прочные, предсказуемые, долгосрочные стратегические отношения с новой администрацией».

В своем выступлении президент Алиев также указал, что «работать с республиканской администрацией (США) было намного комфортнее, чем с демократической. Я приступил к исполнению президентских обязанностей в 2003 году во время президентского срока Джорджа Буша-младшего, и отношения между двумя странами были очень хорошими. Мы оба высоко ценили взаимную поддержку, считали стратегически важными наши двусторонние отношения и публично заявляли об этом. Азербайджан был в числе первых стран, не входящих в НАТО, которые присоединились к операциям в Афганистане и Ираке, и это было сделано по просьбе администрации США. В противном случае нас там не было бы. Мы оказали не только физическую поддержку, отправив туда крупный контингент наших военнослужащих, но и обеспечили важное транспортное сообщение с Афганистаном, как воздушное, так и через наши наземные объекты, а также через Каспийское море. Так что это было высоко оценено правительством США во время администрации президента Буша». Глава государства обратил внимание, что «ситуация немного изменилась, но не кардинально после того, как президент Буш завершил свои обязанности».

«Но во времена администрации Байдена-Блинкена отношения между США и Азербайджаном можно охарактеризовать как отношения в кризисе. И причиной этого были не мы. Мы всегда хотели иметь хорошие отношения с США, которые являются сильнейшей страной в мире. Это произошло из-за антиазербайджанской политики Госдепартамента под руководством господина Блинкена и многих фигур в администрации президента Байдена, настроенных против Азербайджана. Я могу назвать различные факты, которые вызвали разочарование в Азербайджане. Думаю, что достаточно одного, только одного: как санкции были повторно введены против Азербайджана. Когда Азербайджан был нужен Соединенным Штатам, так называемая 907-я Поправка к «Акту в поддержку свободы», которая является дискриминационной по отношению к Азербайджану, приостанавливалась, каждый президент Соединенных Штатов каждый год приостанавливал ее действие. Но как только администрация Байдена-Блинкена бежала из Афганистана, - как они это сделали, мы все видели, - они снова ввели эту поправку против нас. Так что быть настолько неблагодарными очень вредно для самой администрации, потому что кто будет доверять им после этого? И наш уровень доверия к команде Байдена-Блинкена был близок к нулю. Наши отношения находились в глубоком кризисе. США под руководством команды Байдена-Блинкена заняли одностороннюю позицию в отношении Армении. Официально такое происходило впервые с начала армяно-азербайджанского конфликта. Да, мы все знали, какую поддержку Армения получала при всех демократических администрациях. Но, тем не менее, никогда еще в истории посреднического процесса США не занимали одностороннюю позицию в отношении Армении».

Глава государства напомнил и об «очень странной встрече в Брюсселе», которая была проведена «5 апреля прошлого года с участием господина Блинкена, госпожи Урсулы фон дер Ляйен, господина Борреля и господина Пашиняна – беспрецедентную встречу, которую эта команда американских и европейских политиков не проводила ни с одной страной мира, не только из постсоветского пространства. В нашем распоряжении имелось достаточно достоверных сведений о том, что часть согласованного протокола была посвящена наращиванию военной мощи. И мы заранее подняли этот вопрос, чтобы предотвратить это. Только после этого данное положение было вычеркнуто из текста документа. Но де-факто оно существовало, и на его основании так называемый Европейский фонд мира выделил Армении первый транш на покупку оружия».

«Еще одной важной вехой в ухудшении отношений США и Азербайджана при господине Блинкене, - указал президент Алиев, - стала стратегическая декларация, декларация о стратегическом партнерстве, которая была подписана за пять дней до вступления президента Трампа в должность. 14 января этого года в Вашингтоне госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Армении подписали Декларацию о стратегическом партнерстве – торопливо, впопыхах, как воры. Всего через пять дней придет новая команда, и президент Трамп будет определять политику. Для чего это было нужно? Это был еще один антиазербайджанский шаг господина Блинкена. Я очень сожалею об этом, потому что я очень доверял ему в начале нашего общения, но, к сожалению, я ошибался».

«Итак, попытки построить разделительные линии на Кавказе, изолировать Азербайджан, дискриминировать нас, распространять слухи об Азербайджане. Как только команда Байдена-Блинкена покинула офис, все эти инсинуации против Азербайджана немедленно прекратились. Их СМИ, которые были очень агрессивны по отношению к нам, те, кого президент Трамп называет фейковыми, такие как The Washington Post, The New York Times, The Politico и т. д., немедленно прекратили публиковать все скверные статьи об Азербайджане. Мы знали, что источником этих статей является Государственный департамент».