Кто уговорил Трампа?

По информации собеседников издания, о смене курса большинство членов американской администрации узнали в последний момент. Еще утром 9 апреля Трампа указывал, что не намерен отказываться от прежнего плана, а уже вечером в тот день заявил о паузе на 90 дней. Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир, как утверждает издание, узнал о решении Трампа в момент выступления в Палате представителей, на котором он защищал первоначальный план главы Белого дома.

По сведениям издания, на закрытой встрече с Трампом Бессент подчеркнул необходимость обозначить рынкам конечную цель тарифной политики и призвал американского лидера сосредоточиться на переговорах с другими странами. Президент, по данным источников, возразил, указав, что «боль будет краткосрочной», но Бессент отметил, что с точки зрения финансовых рынков речь может идти о «многих месяцах».

Министр финансов США Скотт Бессент сыграл ключевую роль в решении об отсрочке американским президентом Дональдом Трампом повышения импортных тарифов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

*** 10:36

Торговая война далека от завершения, однако у многих стран есть настрой на заключение торговых соглашений с Соединенными Штатами, заявил в среду президент Дональд Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов о ходе торговой войны и заинтересованных в переговорах странах, он отметил: «Пока ничего не закончилось, но мы видим огромный интерес со стороны других государств, включая Китай».

Президент США также объяснил, почему решил ужесточить таможенные пошлины. «Ситуация в мировой торговле была несправедливой по отношению к США. Кто-то должен был начать действовать. Я взял на себя эту роль. Это нужно было сделать уже давно», — подчеркнул он.

Трампа спросили, по какой причине он принял решение приостановить на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности. «Мне казалось, что люди [после объявлений о пошлинах] стали немного выбиваться из привычной колеи. Они становились взвинченными, немного напуганными <...>, потому что нам предстоит большая работа. Ни один другой президент не сделал бы того, что сделал я», - ответил он.

В среду Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пояснила, что пауза введена на время проведения торговых переговоров, в этот период будет действовать «универсальный тариф в размере 10%». Министр финансов США Скотт Бессент в свою очередь подчеркнул, что приостановка действия пошлин распространяется в том числе на Канаду и Мексику. Одновременно с этим американский лидер повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%.