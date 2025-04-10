США попали в собственную «ловушку»

Китай является основным поставщиком электроники и некоторых других товаров в США, что может неблагоприятно отразиться на американских потребителях из-за введения взаимных пошлин странами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по международной торговле США за 2024 год.

По оценкам агентства, Китай обеспечивает около 90% импорта игровых консолей в США, более 70% смартфонов и примерно 66% ноутбуков. Кроме того, КНР является единственным поставщиком шерсти барсука и других животных, используемой для производства кистей. Более 99% тостеров, электроодеял, калькуляторов и будильников, а также свыше 90% зонтов, термосов, искусственных цветов и светодиодных ламп, ввозимых в США, производятся в Китае.

Особое внимание привлекает зависимость США от Китая в сфере критически важных минералов и редкоземельных металлов. Согласно Bloomberg, в 2024 году китайские компании обеспечили почти 80% поставок скандия и иттрия, необходимых американской экономике.

Такая высокая зависимость от китайских товаров может привести к серьезным проблемам для американских потребителей и бизнеса, подчеркивает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. В отношении Китая американские пошлины были установлены на уровне 34%. В ответ на это власти КНР заявили, что с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США.

Позднее Трамп сообщил, что будет взимать с китайской продукции пошлины в размере 104% до тех пор, пока власти КНР не пойдут на торговую сделку с Соединенными Штатами. В ответ на это Китай повысил ставку пошлин на американские товары с 34% до 84%. В среду Трамп объявил о повышении ввозных пошлин для Китая до 125%.