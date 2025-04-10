Алиев обратился к Евросоюзу: Если вы не возьмете газ, зачем мне инвестировать?

«Транспортная инфраструктура – Южный газовый коридор – полностью забита. Там нет места. Его нужно расширять. Опять же, как? При помощи заемных и корпоративных средств». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшемся 9 апреля в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

Глава государства отметил, что «Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) полностью прекратил финансирование проектов по ископаемому топливу. Это стратегия, и мы все знаем, что ЕИБ хорошо интегрирован с Европейской комиссией. Хотя на официальном уровне Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не приостановил финансирование ископаемого топлива, но он сохраняет его на очень незначительном уровне. Я поднимал этот вопрос как во время общения с президентом ЕБРР в январе этого года в Давосе, так и во время визита президента Германии несколько дней назад в Баку. Ведь Германия, как ведущая европейская страна, имеет много рычагов для того, чтобы влиять на политику. Я поднимал этот вопрос публично, как, я уже говорил об этом, на заседании Консультативного совета 4 апреля, так и во время встречи с европейским комиссаром по энергетике. Итак, это вопрос номер один. Эмбарго на финансирование проектов по ископаемому топливу должно быть снято. Им нужно посмотреть на действия президента Трампа в отношении ископаемого топлива и не опоздать».