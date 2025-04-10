Алиев обратился к Евросоюзу: Если вы не возьмете газ, зачем мне инвестировать?
«Транспортная инфраструктура – Южный газовый коридор – полностью забита. Там нет места. Его нужно расширять. Опять же, как? При помощи заемных и корпоративных средств». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшемся 9 апреля в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».
Глава государства отметил, что «Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) полностью прекратил финансирование проектов по ископаемому топливу. Это стратегия, и мы все знаем, что ЕИБ хорошо интегрирован с Европейской комиссией. Хотя на официальном уровне Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не приостановил финансирование ископаемого топлива, но он сохраняет его на очень незначительном уровне. Я поднимал этот вопрос как во время общения с президентом ЕБРР в январе этого года в Давосе, так и во время визита президента Германии несколько дней назад в Баку. Ведь Германия, как ведущая европейская страна, имеет много рычагов для того, чтобы влиять на политику. Я поднимал этот вопрос публично, как, я уже говорил об этом, на заседании Консультативного совета 4 апреля, так и во время встречи с европейским комиссаром по энергетике. Итак, это вопрос номер один. Эмбарго на финансирование проектов по ископаемому топливу должно быть снято. Им нужно посмотреть на действия президента Трампа в отношении ископаемого топлива и не опоздать».
Вторым важным фактором президент Алиев назвал долгосрочные контракты: «Евросоюз говорит, что в 2050 году они станут углеродно-нейтральными, а затем они просят меня вкладывать инвестиции и производить больше газа. Так куда пойдет этот газ? Если вы не возьмете его у нас, то зачем мне инвестировать или почему я должен рассматривать ваш рынок как свой основной рынок? Да, рынок Евросоюза является наилучшим с точки зрения законодательства, правил, процедур, цен; он взаимосвязан во многом. Но мы можем искать другие рынки, спрос на азербайджанский газ в нашем регионе, мы можем смотреть не только на Запад, мы можем смотреть на Восток, на Юг. Это важно для будущего развития газовой промышленности Азербайджана и для энергетической безопасности Европы».
«Мы знаем проблемы европейской энергетической безопасности. Несмотря на то, что теперь они думают, что они обезопасили себя, мы знаем потребности отрасли. Мы знаем потребности даже в зеленой энергии. Несмотря на крупные инвестиции в зеленую энергетику, Европейский Союз все равно будет испытывать дефицит электроэнергии, и с этой целью мы сейчас работаем над зеленым энергетическим кабелем по дну Черного моря из Азербайджана в Румынию. Кстати, этот объем составляет четыре гигаватта, и это только начало. Так что им в Еврокомиссии стоит снять розовые очки и реалистично посмотреть на мир. И воздать должное усилиям таких стран, как Азербайджан, а не пытаться делить Кавказ на своих любимчиков и нелюбимчиков, вести себя как хорошие партнеры. Мы к этому готовы», - заявил президент Алиев.