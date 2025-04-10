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Алиев о превосходстве тюркского единства над НАТО

10:44 839

Уникальность Организации тюркских государств заключается в том, что она основана на этнической принадлежности, общих корнях, традициях и общих ценностях, которые мы все разделяем».

Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшемся 9 апреля в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку», говоря о роли и перспективах Организации тюркских государств.

«Трудно удержаться от сравнений, и с вашего позволения, проведу одну параллель: входящие в состав Европейского Союза страны придерживаются совершенно разных ценностей. Народы этих стран абсолютно разные, непохожие друг на друга. Север и Юг Европы, политическое развитие некоторых стран ЕС кардинально отличаются. Сейчас мы наблюдаем множество разногласий в Европейском Союзе в вопросах ценностей, культуры, традиций, миграции, тарифов и т. д. Имеет ли место что-то подобное в рамках Организации тюркских государств? Нет, у нас такого нет, что и делает нашу организацию уникальной. Так чего же не хватает? Это нашей консолидированной международной деятельности. Этого недостаточно, и мы хотим более открыто высказывать свое мнение, быть более активными и иметь свой голос в международных отношениях».

Глава государства отметил хорошо известный факт, что «турецкая армия является самой сильной в Европе. Военный потенциал Азербайджана также был продемонстрирован»: «Так что, если мы добавим это, то действительно можем стать центром международной активности в мировом масштабе. Особенно, когда мы наблюдаем в некоторых организациях внутренние споры и отсутствие взаимного доверия. Я упомянул Европейский Союз. Я также могу упомянуть НАТО. Мы все знаем, что некоторые страны-члены НАТО сейчас думают о статье пять. Что ж, независимо от того, будет это принято во внимание или нет, существует определенное недоверие к НАТО, которая считается одной из сильнейших международных организаций во всем мире. Так что нам нужно быть активнее. Нам нужно, если можно так выразиться, заполнить создавшийся вакуум. Мы должны, как минимум, стать центром принятия решений на огромном евразийском пространстве».

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