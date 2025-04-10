Если дети проявляют агрессивное поведение в социальной среде, причину этого следует искать в семейных отношениях, заявила психиатр Лейла Баширова в эфире радиостанции Sağlam Radio, вещающей на частоте 93.0 FM.

Баширова отметила, что отношения в семье должны строиться с учетом психического состояния ребенка:

«Родители должны относиться к детям как к личностям, учитывая их возраст и мнение. Негативное поведение в семье неизбежно отражается на поведении детей. Важную роль играет не только отношение к ребенку, но и взаимодействие между родителями. То, как они общаются друг с другом, существенно влияет на жизнь ребенка. Родителям необходимо ответственно подходить к психическому здоровью детей. В семье следует проявлять осторожность в отношениях как с психологически здоровыми, так и с нездоровыми детьми. Отношение родителей к ребенку, независимо от его психологического состояния, должно оставаться здоровым».

По словам психиатра, научные исследования, проведенные в Великобритании и других странах, показали, что негативные и конфликтные ситуации дома даже у шестимесячных младенцев повышают частоту сердечных сокращений и уровень стрессового гормона кортизола:

«Хронические семейные конфликты могут привести к нарушениям сна, изменениям в поведении, депрессии, а также к задержкам психического развития и более серьезным проблемам».

«Конфликты в семье часто возникают из-за психических расстройств, связанных с травмами, пережитыми супругами в прошлом. Эти травмы неизбежно проявляются во взаимоотношениях», — добавила Лейла Баширова в эфире радиостанции Sağlam Radio.

По ее мнению, семейные травмы побуждают родителей проявлять агрессию как по отношению к себе, так и к детям, что препятствует созданию здоровой семейной среды:

«Люди с травмами прошлого переносят свои негативные эмоции на личную жизнь и работу. Посттравматические состояния могут вызывать депрессию, тревогу, беспокойство и другие психические расстройства, включая более тяжелые заболевания. Дети, выросшие в здоровой семейной среде, с большей вероятностью будут строить здоровые отношения в будущем. В то же время нездоровая семейная обстановка приводит percentiles к психологическим травмам у детей. Людям с прошлыми травмами необходимо обращаться к специалистам по психическому здоровью. Те, кто пережил личностные травмы, часто не способны эффективно регулировать семейные отношения. Дети, ставшие свидетелями насилия в семье, нередко проявляют агрессию как в семейной жизни, так и в личных отношениях. Здоровое мышление — основа здоровой семьи».

Психиатр подчеркнула, что оценка психологической совместимости пар рекомендуется еще до заключения брака:

«Пары должны более тщательно готовиться к семейной жизни. Профилактика конфликтов возможна через психиатрическое обследование и своевременное лечение. При возникновении психических проблем в семье следует обращаться к специалисту. Семейная терапия помогает наладить здоровые и устойчивые отношения. Если в семье есть эмпатия, это способствует формированию гармоничных связей. Создавая семью, пары не должны переносить свое прошлое в новую жизнь — оно не должно определять будущее. Взаимопонимание между родителями помогает детям лучше понимать себя и окружающих».