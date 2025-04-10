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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Алиев о странном заявлении лидера Евросоюза

10:50 1063

«Я был удивлен, когда мне сообщили о комментариях президента Европейской комиссии госпожи Урсулы фон дер Ляйен, которые она сделала в Узбекистане на саммите лидеров Центральной Азии с лидерами Европейской комиссии, когда она говорила об открытии границ между Азербайджаном и Арменией и между Арменией и Турцией для содействия Срединному коридору, или, как они называют его в Европе, Глобальным воротам».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшемся накануне в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

Президент Азербайджана отметил, что «это было очень странно, потому что этот коридор существует, и Армения не играет в нем никакой роли. Мы можем понять чувства европейских бюрократов по отношению к Армении, но вы не можете игнорировать карту. И именно мы, Грузия и Азербайджан, создали всю эту инфраструктуру, которая сегодня позволяет Европе взаимодействовать с Центральной Азией - грузинские морские порты, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, азербайджанский порт в Аляте, Каспийское пароходство, имеющее ключевое значение для транспортных перевозок. Все это игнорируется. А сколько было вложено средств. Все это игнорируется. Мы только и слышим призывы открыть границу между Турцией и Арменией, между Арменией и Азербайджаном. Какое отношение Европа имеет к этому? Отношения между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией не являются их делом. Чем дальше Европейский Союз от этих вопросов, тем лучше для всех».

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