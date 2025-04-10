USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 1.9776
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

В США будут следить за мигрантами

10:50 295

США планируют проверять социальные сети мигрантов на наличие антисемитских высказываний, которые могут послужить основанием для отказа в предоставлении различных льгот. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на информированные источники.

«Америка не должна быть пристанищем для сторонников терроризма из других стран, и мы не обязаны их принимать или разрешать им здесь оставаться», — цитирует портал помощника министра внутренней безопасности Тришу Маклафлин.

Уточняется, что под антисемитизмом будет подразумеваться поддержка насилия над евреями, пропаганда террористических идеологий, а также открытое выражение симпатий палестинскому радикальному движению ХАМАС и йеменской группировке хуситов «Ансар Аллах».

Ранее агентство Reuters сообщало, что департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) во главе с американским миллиардером Илоном Маском использует искусственный интеллект (ИИ) для слежки за противниками президента США Дональда Трампа среди чиновников. При этом уточняется, что чатбот Grok AI, принадлежащий предпринимателю, также применяется для сокращения числа государственных служащих.

Нефть падает из-за эскалации торговой войны
Нефть падает из-за эскалации торговой войны
11:20 115
Ильхам Алиев осудил «колонизаторов» Грузии
Ильхам Алиев осудил «колонизаторов» Грузии
11:05 604
В России искали информацию о теракте в Германии до того, как он произошел
В России искали информацию о теракте в Германии до того, как он произошел
10:55 567
Алиев о странном заявлении лидера Евросоюза
Алиев о странном заявлении лидера Евросоюза
10:50 1066
Алиев о превосходстве тюркского единства над НАТО
Алиев о превосходстве тюркского единства над НАТО
10:44 847
Алиев обратился к Евросоюзу: Если вы не возьмете газ, зачем мне инвестировать?
Алиев обратился к Евросоюзу: Если вы не возьмете газ, зачем мне инвестировать?
10:36 1276
Алиев рассчитывает на Трампа
Алиев рассчитывает на Трампа
10:23 859
Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы
Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы
09:48 2039
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле обновлено 11:06
11:06 1054
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
08:35 4223
Эрдоган готовит карту… и готовится к Трампу
Эрдоган готовит карту… и готовится к Трампу продолжение главной темы; все еще актуально
02:55 5131

ЭТО ВАЖНО

Нефть падает из-за эскалации торговой войны
Нефть падает из-за эскалации торговой войны
11:20 115
Ильхам Алиев осудил «колонизаторов» Грузии
Ильхам Алиев осудил «колонизаторов» Грузии
11:05 604
В России искали информацию о теракте в Германии до того, как он произошел
В России искали информацию о теракте в Германии до того, как он произошел
10:55 567
Алиев о странном заявлении лидера Евросоюза
Алиев о странном заявлении лидера Евросоюза
10:50 1066
Алиев о превосходстве тюркского единства над НАТО
Алиев о превосходстве тюркского единства над НАТО
10:44 847
Алиев обратился к Евросоюзу: Если вы не возьмете газ, зачем мне инвестировать?
Алиев обратился к Евросоюзу: Если вы не возьмете газ, зачем мне инвестировать?
10:36 1276
Алиев рассчитывает на Трампа
Алиев рассчитывает на Трампа
10:23 859
Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы
Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы
09:48 2039
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле обновлено 11:06
11:06 1054
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
08:35 4223
Эрдоган готовит карту… и готовится к Трампу
Эрдоган готовит карту… и готовится к Трампу продолжение главной темы; все еще актуально
02:55 5131
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться