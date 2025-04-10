В США будут следить за мигрантами

США планируют проверять социальные сети мигрантов на наличие антисемитских высказываний, которые могут послужить основанием для отказа в предоставлении различных льгот. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на информированные источники.

«Америка не должна быть пристанищем для сторонников терроризма из других стран, и мы не обязаны их принимать или разрешать им здесь оставаться», — цитирует портал помощника министра внутренней безопасности Тришу Маклафлин.

Уточняется, что под антисемитизмом будет подразумеваться поддержка насилия над евреями, пропаганда террористических идеологий, а также открытое выражение симпатий палестинскому радикальному движению ХАМАС и йеменской группировке хуситов «Ансар Аллах».

Ранее агентство Reuters сообщало, что департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) во главе с американским миллиардером Илоном Маском использует искусственный интеллект (ИИ) для слежки за противниками президента США Дональда Трампа среди чиновников. При этом уточняется, что чатбот Grok AI, принадлежащий предпринимателю, также применяется для сокращения числа государственных служащих.