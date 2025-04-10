В России искали информацию о теракте в Германии до того, как он произошел

Пользователи из России гуглили информацию о теракте в немецком Мангейме до того, как он произошел. Внимание на это обратил цифровой аналитик Стивен Брошар.

По его данным, за четыре дня до нападения на участников антимигрантского митинга в Мангейме Google проиндексировал запросы «теракт в Мангейме», «атака на [антиисламского активиста] Михаэля Штюрценбергера», «Михаэля Штюрценбергера зарезали». Все они поступали из России.

Брошар также утверждает, что интернет-пользователи из России пытались найти веб-камеры, установленные неподалеку от места проведения митинга и последующего нападения, чтобы отслеживать прямую трансляцию происходящего.

По мнению аналитика, эти данные могут указывать на то, что Россия была осведомлена о готовящемся нападении. При этом депутат Бундестага от партии зеленых Константин фон Ноц сказал ZDF, что приведенная информация не является доказательством российского следа в нападении. Несмотря на это, он подчеркнул, что собранные улики могут вывести следствие на верный путь.

В мае 2024 года в Мангейме 26-летний выходец из Афганистана напал с ножом на участников антимигрантского митинга из движения Pax Europa. В результате произошедшего пострадали пятеро участников акции, также погиб один полицейский. Нападавшего арестовали.