USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 1.9776
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Ильхам Алиев осудил «колонизаторов» Грузии

11:05 610

«Отношение Европейской комиссии к внутренним процессам в Грузии абсолютно неприемлемо. Так ведут себя колонизаторы. Они пытаются рассматривать волю грузинского народа с позиций колониального прошлого. Это абсолютно неприемлемо, и народ Грузии знает, что мы с ними, и правительство Грузии знает». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшемся накануне в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

Президент Алиев отметил, что «внутренние проблемы Грузии должны решаться грузинским народом, а не бюрократами из Брюсселя. Поэтому, учитывая все это, нам нужно укреплять партнерство между Грузией и Азербайджаном».

«Нужно рассматривать возможности Южного Кавказа, и устанавливать связи без какого-либо посредника, - призвал глава азербайджанского государства. - Мы сыты по горло этими посредниками. У нас были эти посредники в течение 28 лет – пресловутая Минская группа ОБСЕ, единственной целью которой было закрепить оккупацию и передать Карабах Армении. И теперь, когда мы слышим о ком-то, кто хочет содействовать, мы немного беспокоимся. Так что давайте сделаем это сами. Мы живем здесь, в регионе. Мы в Азербайджане хотим иметь добрососедские отношения с европейскими институтами, в первую очередь с Европейской комиссией, но не за счет наших интересов, не за счет их постоянных попыток вмешиваться в наши внутренние дела, финансировать разные сегменты нашего общества, промывать мозги нашему молодому поколению, отравлять мозги некоторым людям в нашем регионе. Вот таким мы хотим видеть Южный Кавказ».

По словам президента Алиева, «основную нагрузку по сотрудничеству, конечно, должны взять на себя ведущие страны Южного Кавказа – Азербайджан и Грузия. Но, конечно, когда и, если Армения согласится внести изменения в свою конституцию в отношении территориальных претензий к Азербайджану, она сможет присоединиться к этому процессу, и мы сможем говорить о долгосрочной прогнозируемой перспективе в нашем регионе».

Нефть падает из-за эскалации торговой войны
Нефть падает из-за эскалации торговой войны
11:20 119
Ильхам Алиев осудил «колонизаторов» Грузии
Ильхам Алиев осудил «колонизаторов» Грузии
11:05 611
В России искали информацию о теракте в Германии до того, как он произошел
В России искали информацию о теракте в Германии до того, как он произошел
10:55 571
Алиев о странном заявлении лидера Евросоюза
Алиев о странном заявлении лидера Евросоюза
10:50 1072
Алиев о превосходстве тюркского единства над НАТО
Алиев о превосходстве тюркского единства над НАТО
10:44 850
Алиев обратился к Евросоюзу: Если вы не возьмете газ, зачем мне инвестировать?
Алиев обратился к Евросоюзу: Если вы не возьмете газ, зачем мне инвестировать?
10:36 1279
Алиев рассчитывает на Трампа
Алиев рассчитывает на Трампа
10:23 860
Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы
Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы
09:48 2043
Турция о переговорах России и США в Стамбуле
Турция о переговорах России и США в Стамбуле обновлено 11:28
11:28 1059
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
08:35 4224
Эрдоган готовит карту… и готовится к Трампу
Эрдоган готовит карту… и готовится к Трампу продолжение главной темы; все еще актуально
02:55 5134

ЭТО ВАЖНО

Нефть падает из-за эскалации торговой войны
Нефть падает из-за эскалации торговой войны
11:20 119
Ильхам Алиев осудил «колонизаторов» Грузии
Ильхам Алиев осудил «колонизаторов» Грузии
11:05 611
В России искали информацию о теракте в Германии до того, как он произошел
В России искали информацию о теракте в Германии до того, как он произошел
10:55 571
Алиев о странном заявлении лидера Евросоюза
Алиев о странном заявлении лидера Евросоюза
10:50 1072
Алиев о превосходстве тюркского единства над НАТО
Алиев о превосходстве тюркского единства над НАТО
10:44 850
Алиев обратился к Евросоюзу: Если вы не возьмете газ, зачем мне инвестировать?
Алиев обратился к Евросоюзу: Если вы не возьмете газ, зачем мне инвестировать?
10:36 1279
Алиев рассчитывает на Трампа
Алиев рассчитывает на Трампа
10:23 860
Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы
Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы
09:48 2043
Турция о переговорах России и США в Стамбуле
Турция о переговорах России и США в Стамбуле обновлено 11:28
11:28 1059
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
08:35 4224
Эрдоган готовит карту… и готовится к Трампу
Эрдоган готовит карту… и готовится к Трампу продолжение главной темы; все еще актуально
02:55 5134
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться