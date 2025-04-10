Ильхам Алиев осудил «колонизаторов» Грузии

«Отношение Европейской комиссии к внутренним процессам в Грузии абсолютно неприемлемо. Так ведут себя колонизаторы. Они пытаются рассматривать волю грузинского народа с позиций колониального прошлого. Это абсолютно неприемлемо, и народ Грузии знает, что мы с ними, и правительство Грузии знает». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на состоявшемся накануне в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

Президент Алиев отметил, что «внутренние проблемы Грузии должны решаться грузинским народом, а не бюрократами из Брюсселя. Поэтому, учитывая все это, нам нужно укреплять партнерство между Грузией и Азербайджаном».

«Нужно рассматривать возможности Южного Кавказа, и устанавливать связи без какого-либо посредника, - призвал глава азербайджанского государства. - Мы сыты по горло этими посредниками. У нас были эти посредники в течение 28 лет – пресловутая Минская группа ОБСЕ, единственной целью которой было закрепить оккупацию и передать Карабах Армении. И теперь, когда мы слышим о ком-то, кто хочет содействовать, мы немного беспокоимся. Так что давайте сделаем это сами. Мы живем здесь, в регионе. Мы в Азербайджане хотим иметь добрососедские отношения с европейскими институтами, в первую очередь с Европейской комиссией, но не за счет наших интересов, не за счет их постоянных попыток вмешиваться в наши внутренние дела, финансировать разные сегменты нашего общества, промывать мозги нашему молодому поколению, отравлять мозги некоторым людям в нашем регионе. Вот таким мы хотим видеть Южный Кавказ».

По словам президента Алиева, «основную нагрузку по сотрудничеству, конечно, должны взять на себя ведущие страны Южного Кавказа – Азербайджан и Грузия. Но, конечно, когда и, если Армения согласится внести изменения в свою конституцию в отношении территориальных претензий к Азербайджану, она сможет присоединиться к этому процессу, и мы сможем говорить о долгосрочной прогнозируемой перспективе в нашем регионе».