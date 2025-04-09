Автомобиль Bakcell под номером 55 на престижных гонках

При поддержке лидера в сфере инноваций и скорости - компании Bakcell азербайджанский пилот Гюльгусейн Абдуллаев принял участие в гонке Gulf Radical Cup, которая прошла в городе Дубае с 4 по 6 апреля.

Отметим, что спортсмен участвовал в соревнованиях на автомобиле под номером 55 в фирменном стиле Bakcell, соответствующем стандартам соревнований и оснащённом 1,5-литровым двигателем мощностью 232 лошадиные силы.

Выступая под брендом Bakcell, наш 27-летний соотечественник запомнился успешным выступлением на всех этапах турнира.

О компании Bakcell

Bakcell - это первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.