USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 1.9776
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Автомобиль Bakcell под номером 55 на престижных гонках

видео
12:26 929

При поддержке лидера в сфере инноваций и скорости - компании Bakcell азербайджанский пилот Гюльгусейн Абдуллаев принял участие в гонке Gulf Radical Cup, которая прошла в городе Дубае с 4 по 6 апреля.

Выступая под брендом Bakcell, наш 27-летний соотечественник запомнился успешным выступлением на всех этапах турнира.

Отметим, что спортсмен участвовал в соревнованиях на автомобиле под номером 55 в фирменном стиле Bakcell, соответствующем стандартам соревнований и оснащённом 1,5-литровым двигателем мощностью 232 лошадиные силы.

О компании Bakcell

Bakcell - это первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
14:23 823
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
09:09 5580
Израиль и Турция начали переговоры в Баку. Подробности
Израиль и Турция начали переговоры в Баку. Подробности обновлено 13:57
13:57 2444
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!» все еще актуально
08:35 6173
Алиевы в Турции
Алиевы в Турции
14:13 1013
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
14:11 928
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
10:10 5879
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану главная тема; все еще актуально
9 апреля 2025, 21:57 12410
В Турции задержания журналистов
В Турции задержания журналистов
13:08 1310
Переговоры США и России в Стамбуле. Украина за скобками
Переговоры США и России в Стамбуле. Украина за скобками обновлено 14:31
14:31 3409
Алиев назвал лидера европейской экономики
Алиев назвал лидера европейской экономики
11:45 3887

ЭТО ВАЖНО

На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
14:23 823
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
09:09 5580
Израиль и Турция начали переговоры в Баку. Подробности
Израиль и Турция начали переговоры в Баку. Подробности обновлено 13:57
13:57 2444
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!» все еще актуально
08:35 6173
Алиевы в Турции
Алиевы в Турции
14:13 1013
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
14:11 928
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
10:10 5879
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану главная тема; все еще актуально
9 апреля 2025, 21:57 12410
В Турции задержания журналистов
В Турции задержания журналистов
13:08 1310
Переговоры США и России в Стамбуле. Украина за скобками
Переговоры США и России в Стамбуле. Украина за скобками обновлено 14:31
14:31 3409
Алиев назвал лидера европейской экономики
Алиев назвал лидера европейской экономики
11:45 3887
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться