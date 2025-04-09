Биткоин может взлететь до 250 тысяч долларов

Биткоин может стоить до 250 тыс. долларов в течение 2025 года, преодолев последствия падения стоимости на фоне введения новых торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал основатель блокчейн-платформы Cardano (ADA) Чарльз Хоскинсон.

«Рынки вскоре обретут стабильность, инвесторы адаптируются к новым условиям, а затем Федеральная резервная система снизит ставки, что приведет к появлению доступных и дешевых денег, которые потекут в криптовалюты», — отметил он 9 апреля в интервью CNBC. Он добавил, что криптовалютный рынок будет находиться в стагнации в течение ближайших трех - пяти месяцев, а потом будет рост, который может продлиться около года.

Хоскинсон выделил несколько факторов, способствующих росту биткоина. Во-первых, число пользователей криптовалют растет ежегодно: согласно данным платформы Crypto.com, в 2024 году их количество достигло 659 миллионов, что на 13% выше прошлогоднего показателя. Во-вторых, изменения в геополитической обстановке привлекут новых инвесторов. По его мнению, «мировой порядок, основанный на правилах, уступит место соперничеству великих держав», что ускорит децентрализацию глобальных бизнес-процессов, где «криптовалюта станет единственным инструментом глобализации». Третьим фактором он назвал улучшение законодательства США в области регулирования криптовалют, что вдохновит нерешительных инвесторов и, возможно, привлечет на рынок крупные компании, такие как Apple, Microsoft и Amazon.

Еще до победы на выборах президента США в ноябре 2024 года Трамп пообещал превратить США в криптодержаву и создать стратегический резерв биткоинов, средства которого могут даже пойти на погашение американского госдолга. Трамп впервые в истории страны учредил должность куратора политики в области искусственного интеллекта и криптовалют.