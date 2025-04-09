Тарифная пауза Трампа застала Белый дом врасплох

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Решение президента США Дональда Трампа приостановить введение масштабных пошлин против 75 стран на 90 дней застало врасплох не только мировое сообщество, но и многих в собственной администрации.

По данным издания, объявление Трампа о паузе в пошлинах, опубликованное в его соцсети Truth Social, стало неожиданным для помощников и некоторых высокопоставленных чиновников Белого дома. Сразу после публикации команда президента начала экстренное совещание и срочно организовала пресс-конференцию с участием министра финансов Скотта Бессента и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Помощники главы государства, как утверждает WP, не имели представления о деталях плана — в частности, касаются ли 10-процентные «базовые» тарифы ближайших торговых партнёров США, таких как Канада и Мексика. Позже в Белом доме пояснили, что эти страны исключены из списка.

На фоне обеспокоенности из-за возможного влияния тарифов на мировые рынки и рисков рецессии Трамп провёл консультации с республиканцами в Конгрессе и лидерами других государств. 9 апреля он объяснил своё решение журналистам, сказав, что «думал об этом несколько дней», а финальное решение принял «рано утром в среду — от чистого сердца».

Президент добавил, что заметил среди людей «чрезмерную панику», которая, по его мнению, вышла за рамки допустимого.

Тем временем США немедленно повысили тарифы на китайский импорт до 125%, что вызвало немедленную ответную реакцию Пекина — Китай ввёл 84-процентные пошлины в ответ.