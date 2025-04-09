Тарифная пауза Трампа застала Белый дом врасплох
Решение президента США Дональда Трампа приостановить введение масштабных пошлин против 75 стран на 90 дней застало врасплох не только мировое сообщество, но и многих в собственной администрации.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, объявление Трампа о паузе в пошлинах, опубликованное в его соцсети Truth Social, стало неожиданным для помощников и некоторых высокопоставленных чиновников Белого дома. Сразу после публикации команда президента начала экстренное совещание и срочно организовала пресс-конференцию с участием министра финансов Скотта Бессента и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.
Помощники главы государства, как утверждает WP, не имели представления о деталях плана — в частности, касаются ли 10-процентные «базовые» тарифы ближайших торговых партнёров США, таких как Канада и Мексика. Позже в Белом доме пояснили, что эти страны исключены из списка.
На фоне обеспокоенности из-за возможного влияния тарифов на мировые рынки и рисков рецессии Трамп провёл консультации с республиканцами в Конгрессе и лидерами других государств. 9 апреля он объяснил своё решение журналистам, сказав, что «думал об этом несколько дней», а финальное решение принял «рано утром в среду — от чистого сердца».
Президент добавил, что заметил среди людей «чрезмерную панику», которая, по его мнению, вышла за рамки допустимого.
Тем временем США немедленно повысили тарифы на китайский импорт до 125%, что вызвало немедленную ответную реакцию Пекина — Китай ввёл 84-процентные пошлины в ответ.