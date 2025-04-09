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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Аргентина требует ареста Хаменеи

12:43 1472

Прокуратура Аргентины инициировала процесс ареста верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в связи с расследованием теракта 1994 года в Буэнос-Айресе, где произошел взрыв в еврейском культурном центре. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

«Прокурор Себастьян Бассо направил запрос федеральному судье Даниэлю Рафекасу о выдаче национального и международного ордера на арест верховного лидера Ирана Али Хоссейни Хаменеи», — говорится в публикации.

В частности, Бассо хочет проверить возможную причастность иранского лидера к происшествию. Однако как указывают авторы материала, подобная мера может значительно ухудшить отношения Буэнос-Айреса и Тегерана.

Взрыв в здании Аргентинского еврейского культурного центра произошел 18 июля 1994 года в Буэнос-Айресе. В результате теракта, ставшего самым крупным в истории страны, погибли 85 человек, более 200 получили ранения. Вину за теракт возложили на ливанское шиитское движение «Хезболла». 24 апреля прошлого года Аргентина выдала международный ордер и потребовала арестовать главу МВД Ирана Ахмада Вахиди, подозревая его в причастности к происшествию.

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