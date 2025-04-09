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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Америка получила Карелину, а Россия – Петрова

новость дополнена
14:08 1474

Между США и Россией состоялся новый обмен заключёнными.

Как сообщает The Wall Street Journal, в рамках операции, прошедшей в ОАЭ, Москва вернула своего гражданина Артура Петрова, обвинённого в незаконной поставке американской микроэлектроники в обход санкций.

Взамен Вашингтону передали Ксению Карелину — гражданку РФ и США, которую в России приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинению в госизмене за пожертвование менее $100 украинскому фонду Razom for Ukraine.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Карелина возвращается на родину. По его словам, американка была незаконно задержана Россией более года назад, а её освобождение стало результатом усилий президента Дональда Трампа.

Петров был арестован в 2023 году на Кипре по запросу США и передан американским властям в 2024-м. Его подозревают в поставках компонентов, которые могли использоваться в российском вооружении.

Также известно, что ранее Кремль подтвердил планы по обмену школьного учителя Марка Фогеля, осуждённого в РФ за контрабанду наркотиков, на неназванного гражданина России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обмены, отметив, что Москва придерживается принципа конфиденциальности при таких договорённостях.

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