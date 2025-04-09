Китай предупреждает Трампа: «Пойдем до конца»

США неминуемо столкнутся с еще более жестким сопротивлением со стороны всего мира из-за введения импортных пошлин. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает Reuters.

«США, ставя собственные интересы выше интересов международного сообщества, а также жертвуя законными правами и интересами других стран в угоду своим гегемонистским амбициям, неизбежно столкнутся с еще более жестким сопротивлением их политике со стороны всего мира», — подчеркнул дипломат.