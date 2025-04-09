Китай предупреждает Трампа: «Пойдем до конца»
США неминуемо столкнутся с еще более жестким сопротивлением со стороны всего мира из-за введения импортных пошлин. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает Reuters.
«США, ставя собственные интересы выше интересов международного сообщества, а также жертвуя законными правами и интересами других стран в угоду своим гегемонистским амбициям, неизбежно столкнутся с еще более жестким сопротивлением их политике со стороны всего мира», — подчеркнул дипломат.
На просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа, будто Пекин хочет заключить торговую сделку с Вашингтоном, Линь Цзянь отметил, что Штаты пока лишь вводят пошлины на китайскую продукцию, а Пекин ни в коем случае не приемлет такое поведение. Он отметил, что для начала диалога США нужно продемонстрировать уважение и равноправное отношение к другой стороне. Линь Цзянь добавил, что, если Вашингтон продолжит игнорировать интересы других стран и международного сообщества, КНР «пойдет до конца».
9 апреля Трамп объявил о решении увеличить пошлины на китайские товары до 125%. Он отметил, что пошлины «вступают в силу немедленно». После этого решения американский президент утверждал, что Пекин хочет заключить торговую сделку с Вашингтоном, но не знает, как это сделать. Ранее власти Китая подняли пошлины на американскую продукцию с 34% до 84%.