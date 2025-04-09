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В Турции задержания журналистов

13:08 1312

Турецкая полиция задержала двух известных оппозиционных журналистов во время обысков в Стамбуле в рамках расследования относительно вероятных угроз и шантажа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебный документ, который есть в распоряжении редакции.

В четверг, 10 апреля, утром во время обысков в Стамбуле в рамках расследования относительно вероятных угроз и шантажа полиция страны задержала двух известных оппозиционных журналистов: Тимура Сойкана и Мурата Агиреля.

Как отмечается, Сойкан и Агирель известны своими расследованиями и критическим отношением к правительственной политике и государственным институтам. Оба работают на телеканале Halk TV, который занимает оппозиционную позицию в отношении правительства президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В судебном документе говорится о том, что суд Стамбула одобрил ордер на обыск и изъятие в помещениях журналистов, позволив конфискацию и проверку цифровых устройств, включая компьютеры, жесткие диски и мобильные телефоны.

Отмечается, что решение было принято по запросу Офиса главного прокурора Стамбула в рамках расследования по статьям уголовного кодекса, касающихся «угроз» и «шантажа».

24 марта турецкая полиция задержала 10 журналистов. По данным оппозиции, журналисты были арестованы из-за их освещения протестов в Стамбуле и других городах против заключения стамбульского мэра Экрема Имамоглу.

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