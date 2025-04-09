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Романа Насирова не взяли в ВСУ

13:08 1635

Высший антикоррупционный суд Украины продлил меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июня экс-руководителю Госфискальной службы Роману Насирову по делу о получении взятки в 722 миллиона гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.

Как свидетельствует трансляция с заседания суда, после неудачной мобилизации в ряды ВСУ Насиров явился в суд лично.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока действия обязанностей Насирову на 2 месяца. Насиров не должен покидать пределы Киевской области, общаться с другими фигурантами, должен носить электронное средство контроля, являться в суд и сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие выезд за границу.

В октябре 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Насирова в получении взятки, а суд избрал ему меру пресечения с рекордным залогом в 523,2 млн гривен. Впоследствии сумма была снижена, и в мае 2023 года он вышел из СИЗО, проведя там 20 месяцев.

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