Романа Насирова не взяли в ВСУ

Высший антикоррупционный суд Украины продлил меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июня экс-руководителю Госфискальной службы Роману Насирову по делу о получении взятки в 722 миллиона гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.

Как свидетельствует трансляция с заседания суда, после неудачной мобилизации в ряды ВСУ Насиров явился в суд лично.