Романа Насирова не взяли в ВСУ
Высший антикоррупционный суд Украины продлил меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июня экс-руководителю Госфискальной службы Роману Насирову по делу о получении взятки в 722 миллиона гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.
Как свидетельствует трансляция с заседания суда, после неудачной мобилизации в ряды ВСУ Насиров явился в суд лично.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока действия обязанностей Насирову на 2 месяца. Насиров не должен покидать пределы Киевской области, общаться с другими фигурантами, должен носить электронное средство контроля, являться в суд и сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие выезд за границу.
В октябре 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Насирова в получении взятки, а суд избрал ему меру пресечения с рекордным залогом в 523,2 млн гривен. Впоследствии сумма была снижена, и в мае 2023 года он вышел из СИЗО, проведя там 20 месяцев.