USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 1.9776
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Китай полностью откажется от американской нефти

13:17 1181

Поставки американской нефти в Китай сократятся в ближайшее время практически до нуля вследствие резкого обострения торгового конфликта между США и КНР. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Объем импорта нефти из США в Китай в последние несколько лет увеличивался, однако в 2025 году - после повышения таможенных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа - стал снижаться.

Импорт американской сырой нефти в Китай «вероятно, сократится до нуля в ближайшие месяцы, если текущие уровни тарифов сохранятся», заявил аналитик консалтинговой компании Vortexa Иван Мэтьюз. Поставки топлива из США «не являются жизненно важными» для Китая - в первые месяцы 2025 года составили примерно 1% от общего импорта КНР. Теперь же на фоне обострения торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира иссякает и этот источник.

С повышением Китаем ставки пошлин на американские товары до 84% стоимость сырой нефти из США увеличится почти вдвое - на $51 за баррель, и ее переработка «станет нерентабельной для китайских НПЗ», уточнил Мэтьюз. Часть этого американского топлива будет перенаправлена другим покупателям в Азии. Китай может компенсировать это импортом из таких ближневосточных стран, как Оман или Объединенные Арабские Эмираты. Пекин также может увеличить закупки энергоресурсов у России и Ирана.

На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
14:23 843
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
09:09 5594
Израиль и Турция начали переговоры в Баку. Подробности
Израиль и Турция начали переговоры в Баку. Подробности обновлено 13:57
13:57 2457
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!» все еще актуально
08:35 6179
Алиевы в Турции
Алиевы в Турции
14:13 1024
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
14:11 942
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
10:10 5886
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану главная тема; все еще актуально
9 апреля 2025, 21:57 12412
В Турции задержания журналистов
В Турции задержания журналистов
13:08 1315
Переговоры США и России в Стамбуле. Украина за скобками
Переговоры США и России в Стамбуле. Украина за скобками обновлено 14:31
14:31 3412
Алиев назвал лидера европейской экономики
Алиев назвал лидера европейской экономики
11:45 3891

ЭТО ВАЖНО

На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
14:23 843
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
09:09 5594
Израиль и Турция начали переговоры в Баку. Подробности
Израиль и Турция начали переговоры в Баку. Подробности обновлено 13:57
13:57 2457
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!» все еще актуально
08:35 6179
Алиевы в Турции
Алиевы в Турции
14:13 1024
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
14:11 942
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
10:10 5886
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану главная тема; все еще актуально
9 апреля 2025, 21:57 12412
В Турции задержания журналистов
В Турции задержания журналистов
13:08 1315
Переговоры США и России в Стамбуле. Украина за скобками
Переговоры США и России в Стамбуле. Украина за скобками обновлено 14:31
14:31 3412
Алиев назвал лидера европейской экономики
Алиев назвал лидера европейской экономики
11:45 3891
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться