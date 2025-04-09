Китай полностью откажется от американской нефти

Поставки американской нефти в Китай сократятся в ближайшее время практически до нуля вследствие резкого обострения торгового конфликта между США и КНР. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Объем импорта нефти из США в Китай в последние несколько лет увеличивался, однако в 2025 году - после повышения таможенных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа - стал снижаться.

Импорт американской сырой нефти в Китай «вероятно, сократится до нуля в ближайшие месяцы, если текущие уровни тарифов сохранятся», заявил аналитик консалтинговой компании Vortexa Иван Мэтьюз. Поставки топлива из США «не являются жизненно важными» для Китая - в первые месяцы 2025 года составили примерно 1% от общего импорта КНР. Теперь же на фоне обострения торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира иссякает и этот источник.

С повышением Китаем ставки пошлин на американские товары до 84% стоимость сырой нефти из США увеличится почти вдвое - на $51 за баррель, и ее переработка «станет нерентабельной для китайских НПЗ», уточнил Мэтьюз. Часть этого американского топлива будет перенаправлена другим покупателям в Азии. Китай может компенсировать это импортом из таких ближневосточных стран, как Оман или Объединенные Арабские Эмираты. Пекин также может увеличить закупки энергоресурсов у России и Ирана.