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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Израиль и Турция начали переговоры в Баку. Подробности

обновлено 13:57
13:57 2461

При перелете израильской делегации в Баку самолету пришлось полностью облететь воздушное пространство Турции, пишут турецкие телеграм-каналы. 

*** 13:33

В Азербайджане прошли первые техпереговоры между Турцией и Израилем по созданию механизма деэскалации для предотвращения нежелательных инцидентов в Сирии, заявили CNN Türk источники в Министерстве национальной обороны Турции.

«Как Турция, в соответствии с требованиями нового правительства в Сирии мы оказываем поддержку в повышении их обороноспособности и борьбе со всеми террористическими организациями, особенно ИГИЛ. В этом контексте ведутся оценки относительно создания базы для учебных целей. Единственная цель Турции — помочь территориальной целостности, стабильности и безопасности Сирии и очистить ее от терроризма. Анкара имеет намерение, возможности и видение для этого. Все мероприятия, которые были и будут осуществляться с этой целью, проводятся и будут проводиться в рамках соглашения, достигнутого между двумя государствами, в соответствии с международным правом и без нацеленности на третьи страны», - говорится в сообщении.

9 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку выступил посредником в первом примирении Турции и Израиля: «Во время первого кризиса мы сыграли активную роль в сближении позиций этих двух стран».

Алиев подчеркнул, что Азербайджан является союзником Турции, но также поддерживает дружеские отношения с Израилем: «Эта взаимная дружба на протяжении многих лет проявлялась в различных сложных ситуациях. Поэтому любое недопонимание между этими двумя странами нас беспокоит».

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