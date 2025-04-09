Израиль назвал Палестину «вымышленным государством»

«Одностороннее признание» вымышленного палестинского государства любой страной в той реальности, которую мы все знаем, станет призом за террор и поддержкой для ХАМАС. Подобные действия не приблизят мир, безопасность и стабильность в нашем регионе, а наоборот, лишь только отдалят их», - сказал Саар, высказывания которого распространила пресс-служба израильского МИД.

9 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может признать государственность Палестины в июне. Французский лидер отметил, что это может произойти во время совместной конференции с участием представителей Саудовской Аравии.

В 2024 году в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке о признании Палестины объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль в ответ заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. В общей сложности Государство Палестина признано в 148 странах - членах ООН, включая Россию. В 95 странах мира действуют палестинские посольства и постоянные представительства.