Президент Кыргызстана помиловал журналиста и активистку

Среди помилованных оказался журналист изданий Temirov Live и «Айт, айт десе» Азамат Ишенбеков и активистка Зарина Торокулова, осужденные по статье о призывах к массовым беспорядкам. Также в список вошли около десяти кыргызстанцев, осужденных в России и переданных в Кыргызстан для отбывания наказания.

По данным портала Kaktus, Ишенбеков и Торокулова вышли на свободу в день подписания указа. Ишенбеков находился в заключении с января 2024 года и в октябре получил пятилетний срок. Торокулову задержали в сентябре 2023 года. В январе 2024-го ее приговорили к 5 годам, но освободили на условиях трехлетнего пробационного надзора. Однако уже в апреле того же года суд отменил пробацию и Торокулова вновь оказалась в заключении.

Адвокаты обоих осужденных подтвердили, что подавали прошения о помиловании президенту. Сын Торокуловой Айман в разговоре с The Insider это подтвердил. Основатель проекта Temirov Live Болот Темиров, в свою очередь, сообщил, что за Ишенбекова «просило начальство тюрьмы после смерти его бабушки».