Американской сланцевой нефти грозит крах

Financial Times передает, что цены на нефть в США упали уже на 12% с «Дня освобождения» Дональда Трампа, и такое падение делает нерентабельной добычу для компаний, работающих со сланцевой нефтью. Кроме того, обеспокоенности добавляет недавнее решение ОПЕК повысить объемы добычи.

По словам главы техасской независимой нефтедобывающей компании Latigo Petroleum Кирка Эдвардса, которого цитирует FT, ситуация напоминает ему период пандемии COVID-19, когда спрос падал, а ОПЕК наращивала добычу. По словам Эдриана Карраско, владельца компании Premier Energy Services, пошлины приведут к 25-процентному росту цен на комплектующие.

Глава по инвестициям в Smead Capital Management, владеющей акциями нескольких нефтедобывающих компаний, Билл Смид говорит, что война пошлин спровоцировала «кровавую баню», которая может отпугнуть инвесторов от добывающей индустрии: «Трамп хочет, чтобы нефть стоила меньше $50, и, если так произойдет, половина компаний индустрии накроется».

По словам эксперта Оксфордского института энергетических исследований Билла Фаррен-Прайса, в нынешнем году «было много достаточно уверенных ожиданий роста спроса на нефть». «Думаю, теперь их можно выбросить на помойку», — считает он.