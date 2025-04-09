Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Азера Тагиева прокурор потребовал приговорить Ислама Хадиева к пожизненному лишению свободы. В свою очередь, обвиняемый, выступая с последним словом, попросил не назначать ему пожизненное заключение.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 52-летнего Ислама Хадиева, обвиняемого в убийстве актера Русского драматического театра и его супруги.

Отметим, что убийство произошло 22 октября 2024 года в квартире на улице Гусейнбалы Алиева. Согласно обвинительному заключению, обвиняемый Ислам Хадиев был лично знаком с покойным актером Иосифом Ткачом Зусевичем. По приглашению последнего он проводил ремонтные работы в его доме. Во время ремонта Хадиев заметил в доме мешок с крупной суммой денег.

Завершив работы, он взял деньги и покинул квартиру.

Спустя некоторое время хозяин квартиры позвонил ему и потребовал вернуть 50 000 манатов, однако Хадиев заявил, что ничего не знает о пропавших деньгах.

Хадиев утверждал, что в день инцидента он вернулся в квартиру, чтобы забрать оставленную там во время ремонта лампу. Позже он частично признал свою вину и пояснил: «Иосиф напал на меня и попытался выхватить нож. Я хотел напугать его, но в этот момент Людмила схватила мою руку и потянула ее. В результате нож вошел в горло Иосифа».

Напомним, 22 октября в Насиминскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве в квартире двух человек. Полиция установила, что убитые - 85-летний Иосиф Ткач и его 78-летня супруга Людмила Ткач. У следствия появились подозрения в том, что некий Ислам Хадиев (1973 г.р.) совершил убийство из корыстных побуждений. В прокуратуре Насиминского района было возбуждено уголовное дело. Хадиева привлекли в качестве обвиняемого по статьям 120.2.4, 120.2.5, 120.2.6, 120.2.7, 120.2.8, 120.2.9, 120.2.11, 177.3.2, 181.3.3 УК Азербайджана.

Иосиф Ткач с 1995 по 2015 год был актером Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Его супруга Людмила Ткач - учителем элитарной гимназии в Баку. Распоряжением президента Азербайджана от 2015 года была удостоена почетного звания «Заслуженный учитель».