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На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
14:23 859

9 апреля начались двухдневные совместные учения спецподразделений Ирана и Армении. Интересно, что учения подобного формата стороны проводят впервые. Завершились они 10 апреля. О целях учений стороны сообщили по отдельности.

Министерство обороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил Армении проводят учения на территории Армении, а иранские — на территории Ирана. По информации армянской стороны, в ходе учений отрабатываются действия по нейтрализации атак предполагаемых террористических групп на контрольно-пропускные пункты, расположенные на армяно-иранской государственной границе.

Иранский генерал Валиолла Майни заявил, что «совместные учения с Арменией носят мирный характер»

Со стороны Ирана с заявлением по поводу учений выступил заместитель командующего сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Валиолла Майни. По его словам, «совместные учения носят мирный характер». Генерал сообщил, что учения проходят в районе армяно-иранской границы у населенного пункта Нордуз и направлены на обеспечение безопасности границы.

«Опасности в приграничных районах Ирана и Армении нет: учения проводятся для повышения боеготовности вооруженных сил, борьбы с терроризмом и поддержания устойчивого мира», — уверяет Майни, добавив: «Приграничные районы двух стран имеют стратегическое значение с учетом деликатной ситуации в регионе».

Учения проходят в районе армяно-иранской границы у населенного пункта Нордуз

Напомним, что ранее, в ноябре 2024 года, прошли совместные учения спецподразделений Азербайджана и Ирана под названием «Араз-2024». Учения проводились вблизи населенного пункта Асландюз в иранской провинции Ардебиль. В них участвовали спецподразделения сухопутных войск азербайджанской армии и сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции. Учения проводились на уровне рот и длились два дня. Проходили они на фоне восстановления партнерских отношений между двумя соседними странами после известного периода напряженности.

Если обратить внимание на формат учений, проводимых Ираном и Арменией, можно заметить, что стороны выбрали осторожный вариант: спецподразделения каждой из стран проводят маневры на своей территории. На что это может быть рассчитано?

Возможно, Армения, с одной стороны, усиливает двусторонние отношения с Ираном, которые за последние годы укрепились, дополняя их военным сотрудничеством. С другой стороны, иранские спецподразделения не переходят границу и не входят в Зангезур, чтобы не раздражать Азербайджан.

В ноябре 2024 года прошли совместные учения спецназа Азербайджана и Ирана

Напомним, что ранее Иран заявлял о готовности применить военную силу, чтобы не допустить открытия Зангезурского коридора. Сейчас же исламская республика разместила свои силы в районе населенного пункта Нордуз, где проходят учения.

Можно сделать вывод, что, проводя совместные учения с Арменией, Иран старается сбалансировать свои двусторонние отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. В Тегеране учитывают, что дисбаланс в пользу одной из сторон может серьезно ослабить его позиции в регионе. Поэтому Иран активизировал дипломатические и политические контакты с обоими северными соседями параллельно.

На днях министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетил Ереван, а министр дорог и инфраструктуры страны Фарзани Садег — Баку. Также анонсировано, что официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан состоится уже в апреле.

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