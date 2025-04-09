На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?

9 апреля начались двухдневные совместные учения спецподразделений Ирана и Армении. Интересно, что учения подобного формата стороны проводят впервые. Завершились они 10 апреля. О целях учений стороны сообщили по отдельности. Министерство обороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил Армении проводят учения на территории Армении, а иранские — на территории Ирана. По информации армянской стороны, в ходе учений отрабатываются действия по нейтрализации атак предполагаемых террористических групп на контрольно-пропускные пункты, расположенные на армяно-иранской государственной границе.

Со стороны Ирана с заявлением по поводу учений выступил заместитель командующего сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Валиолла Майни. По его словам, «совместные учения носят мирный характер». Генерал сообщил, что учения проходят в районе армяно-иранской границы у населенного пункта Нордуз и направлены на обеспечение безопасности границы. «Опасности в приграничных районах Ирана и Армении нет: учения проводятся для повышения боеготовности вооруженных сил, борьбы с терроризмом и поддержания устойчивого мира», — уверяет Майни, добавив: «Приграничные районы двух стран имеют стратегическое значение с учетом деликатной ситуации в регионе».

Напомним, что ранее, в ноябре 2024 года, прошли совместные учения спецподразделений Азербайджана и Ирана под названием «Араз-2024». Учения проводились вблизи населенного пункта Асландюз в иранской провинции Ардебиль. В них участвовали спецподразделения сухопутных войск азербайджанской армии и сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции. Учения проводились на уровне рот и длились два дня. Проходили они на фоне восстановления партнерских отношений между двумя соседними странами после известного периода напряженности. Если обратить внимание на формат учений, проводимых Ираном и Арменией, можно заметить, что стороны выбрали осторожный вариант: спецподразделения каждой из стран проводят маневры на своей территории. На что это может быть рассчитано? Возможно, Армения, с одной стороны, усиливает двусторонние отношения с Ираном, которые за последние годы укрепились, дополняя их военным сотрудничеством. С другой стороны, иранские спецподразделения не переходят границу и не входят в Зангезур, чтобы не раздражать Азербайджан.