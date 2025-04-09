USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 1.9776
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Китай разозлился на Киев после слов о пленных

14:33 399

Пекин выразил недовольство в связи с заявлениями украинской стороны о якобы участии граждан Китая в боевых действиях на территории Украины.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в четверг.

По его словам, информация о "китайских солдатах в Украине" не имеет под собой оснований.

"Мы рекомендуем соответствующим сторонам правильно и трезво оценивать роль Китая и не делать безответственных заявлений", — подчеркнул Линь Цзянь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне российской армии. Позже он добавил, что таких бойцов может быть больше и Украина выясняет все детали.

МИД КНР отверг подобные утверждения, подчеркнув, что позиция Китая в отношении конфликта остается неизменной.

На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
14:23 863
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
09:09 5609
Израиль и Турция начали переговоры в Баку. Подробности
Израиль и Турция начали переговоры в Баку. Подробности обновлено 13:57
13:57 2480
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!» все еще актуально
08:35 6182
Алиевы в Турции
Алиевы в Турции
14:13 1036
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
14:11 960
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
10:10 5899
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану главная тема; все еще актуально
9 апреля 2025, 21:57 12419
В Турции задержания журналистов
В Турции задержания журналистов
13:08 1320
Переговоры США и России в Стамбуле. Украина за скобками
Переговоры США и России в Стамбуле. Украина за скобками обновлено 14:31
14:31 3421
Алиев назвал лидера европейской экономики
Алиев назвал лидера европейской экономики
11:45 3894

ЭТО ВАЖНО

На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
14:23 863
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
09:09 5609
Израиль и Турция начали переговоры в Баку. Подробности
Израиль и Турция начали переговоры в Баку. Подробности обновлено 13:57
13:57 2480
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!» все еще актуально
08:35 6182
Алиевы в Турции
Алиевы в Турции
14:13 1036
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
14:11 960
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
10:10 5899
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану главная тема; все еще актуально
9 апреля 2025, 21:57 12419
В Турции задержания журналистов
В Турции задержания журналистов
13:08 1320
Переговоры США и России в Стамбуле. Украина за скобками
Переговоры США и России в Стамбуле. Украина за скобками обновлено 14:31
14:31 3421
Алиев назвал лидера европейской экономики
Алиев назвал лидера европейской экономики
11:45 3894
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться