Китай разозлился на Киев после слов о пленных

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в четверг.

Пекин выразил недовольство в связи с заявлениями украинской стороны о якобы участии граждан Китая в боевых действиях на территории Украины.

По его словам, информация о "китайских солдатах в Украине" не имеет под собой оснований.

"Мы рекомендуем соответствующим сторонам правильно и трезво оценивать роль Китая и не делать безответственных заявлений", — подчеркнул Линь Цзянь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне российской армии. Позже он добавил, что таких бойцов может быть больше и Украина выясняет все детали.

МИД КНР отверг подобные утверждения, подчеркнув, что позиция Китая в отношении конфликта остается неизменной.